Токаев провел заседание Совета безопасности: обсуждали вопросы энергетики

Под председательством Касым-Жомарта Токаева 29 декабря состоялось заседание Совета безопасности Казахстана по вопросам устойчивости национальной энергетической системы, сообщает Zakon.kz.

Были заслушаны доклады министра энергетики Ерлана Аккенженова, министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова и ряда руководителей государственных органов.



Президент отметил, что в нынешних реалиях энергетическая безопасность обеспечивает независимость и экономическую устойчивость государства.

В настоящее время ресурсов страны в целом достаточно для самообеспечения электроэнергией, однако растущий спрос требует рационального и эффективного использования мощностей.

Подчеркнута необходимость развития отечественных маневренных мощностей. Наряду с планами развития газовой генерации, систем накопления энергии актуальным является использование потенциала гидроэнергетики.

Глава государства также считает важным широкое внедрение водосберегающих технологий в аграрном секторе, промышленности и других сферах экономики.

Уделено особое внимание вопросам научно-технического и кадрового обеспечения отрасли. Подготовка профессиональных кадров требуется и для развития научно-исследовательской базы гидроэнергетики.

По итогам заседания правительству и акимам регионов даны конкретные поручения, в том числе по системному решению вопросов устойчивости энергетической сферы страны.

Ранее Токаев утвердил Концепцию развития АНК до 2030 года.

