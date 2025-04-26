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События

Ерлан Карин принял участие в акции "Таза Қазақстан"

Субботник, Таза Казахстан, Ерлан Карин , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 13:19 Фото: akorda.kz
Сегодня в Астане прошел субботник в рамках общенациональной кампании "Таза Қазақстан". Государственный советник Ерлан Карин вместе с группой членов Национального курултая и Совета по молодежной политике принял участие в посадке деревьев, сообщает Zakon.kz.

Как отметил государственный советник, "Таза Қазақстан" – это не просто экологическая кампания, сегодня она становится новой идеологией поведения и мышления граждан.

"Эта идеология подразумевают стремление к чистоте и порядку, бережное отношение к окружающей среде, борьбу с бескультурьем, вандализмом и нарушением общественного порядка. "Таза Қазақстан" выступает одним из ярких проявлений формирующейся новой общественной этики", – сказал Карин.

Акция "Таза Қазақстан" стартовала год назад по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева и получила широкую поддержку в обществе.

Ранее мы писали, что участие в субботнике в рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан" принял также премьер-министр Олжас Бектенов.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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