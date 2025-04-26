Ерлан Карин принял участие в акции "Таза Қазақстан"

Сегодня в Астане прошел субботник в рамках общенациональной кампании "Таза Қазақстан". Государственный советник Ерлан Карин вместе с группой членов Национального курултая и Совета по молодежной политике принял участие в посадке деревьев, сообщает Zakon.kz.

Как отметил государственный советник, "Таза Қазақстан" – это не просто экологическая кампания, сегодня она становится новой идеологией поведения и мышления граждан.

"Эта идеология подразумевают стремление к чистоте и порядку, бережное отношение к окружающей среде, борьбу с бескультурьем, вандализмом и нарушением общественного порядка. "Таза Қазақстан" выступает одним из ярких проявлений формирующейся новой общественной этики", – сказал Карин.

Акция "Таза Қазақстан" стартовала год назад по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева и получила широкую поддержку в обществе.

Ранее мы писали, что участие в субботнике в рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан" принял также премьер-министр Олжас Бектенов.