Завершена актуализация Атласа новых профессий ГМК – ключевой итог Года рабочих профессий

24 декабря в городе Астана в рамках торжественного мероприятия по подведению итогов Года рабочих профессий было объявлено о завершении работ по актуализации Атласа новых профессий горно-металлургического комплекса, сообщает Zakon.kz.

Основным событием церемонии стало чествование победителей республиканского конкурса "Еңбек жолы" с участием государственного советника РК Ерлана Карина. Победители конкурса стали живым подтверждением тех профессиональных траекторий и ценностей труда, которые нашли отражение в обновленном Атласе новых профессий.

В рамках мероприятия также состоялась официальная передача актуализированного Атласа от официального представителя ОЮЛ "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" (АГМП) Бахыт Манасбаевой министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку. В церемонии передачи приняли участие министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова и заместитель генерального директора по персоналу и культуре компании ERG в Казахстане Анастасия Круч.

Фото: АГМП

Завершение актуализации Атласа новых профессий стало одним из ключевых результатов Года рабочих профессий и важным шагом в формировании системной кадровой политики. Обновленный Атлас отражает структурные изменения на рынке труда, влияние цифровизации, автоматизации и ESG-повестки, а также формирует долгосрочный прогноз востребованных профессий и компетенций.

Особое значение Атлас имеет для горно-металлургического комплекса – базовой отрасли экономики Казахстана. В ходе актуализации на площадке АГМП определены новые и трансформирующиеся профессии, связанные с цифровым управлением производственными процессами, промышленной безопасностью, экологическим контролем и аналитикой данных. В их числе – оператор по контролю за искусственным интеллектом, инженер по цифровому проектированию оборудования, эко-аналитик, промпт-инженер, специалист по безопасности беспилотного транспорта. Появляются и профессии на стыке наук: обогатитель-физик-химик, инженер-сканировщик, дистанционный геоаналитик.

В Посланиях Касым-Жомарта Токаева неоднократно подчеркивалась необходимость перехода к "зеленой экономике", развития ESG-принципов и повышения производительности труда. Результаты форсайта при подготовке Атласа 2.0 показали, что цели промышленного сектора во многом совпадают с национальными: ожидается появление таких профессий, как эко-взрывник, инженер по экологическому проектированию, аналитик цифровой безопасности труда.

Фото: АГМП

Важно отметить, что реализация проекта Атласа новых профессий стала возможной при поддержке ключевых партнеров отрасли. Особая благодарность выражается компании ERG в Казахстане, которая традиционно инвестирует в развитие человеческого капитала, внедрение ESG-практик и инноваций. Поддержка компании ERG в Казахстане позволила обеспечить высокое качество исследования и сделать Атлас прикладным инструментом для всего рынка труда ГМК.

Фото: АГМП

Не менее важен региональный аспект. Для моногородов, где ГМК является градообразующей отраслью, внедрение Атласа позволит удержать молодежь, предложив ей современные и престижные карьерные траектории.

Атлас профессий ГМК 2.0 – это не только справочник, но и инструмент стратегического управления. Он показывает, какие кадры будут востребованы через 5-10 лет, и уже сегодня позволяет выстраивать образовательные и инвестиционные программы.

Фото: АГМП

Казахстан идет по пути технологического рывка. От тяжелого физического труда к интеллектуальной аналитике – именно так выглядит будущее ГМК. Атлас профессий 2.0 становится символом этой трансформации, соединяя прошлое, настоящее и будущее и помогая стране двигаться вперед.

Завершение работ по актуализации Атласа новых профессий ГМК закрепляет итоги Года рабочих профессий и создает основу для дальнейшего развития системы образования, рынка труда и промышленного потенциала страны.