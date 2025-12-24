#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
События

Завершена актуализация Атласа новых профессий ГМК – ключевой итог Года рабочих профессий

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:10 Фото: АГМП
24 декабря в городе Астана в рамках торжественного мероприятия по подведению итогов Года рабочих профессий было объявлено о завершении работ по актуализации Атласа новых профессий горно-металлургического комплекса, сообщает Zakon.kz.

Основным событием церемонии стало чествование победителей республиканского конкурса "Еңбек жолы" с участием государственного советника РК Ерлана Карина. Победители конкурса стали живым подтверждением тех профессиональных траекторий и ценностей труда, которые нашли отражение в обновленном Атласе новых профессий.

В рамках мероприятия также состоялась официальная передача актуализированного Атласа от официального представителя ОЮЛ "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" (АГМП) Бахыт Манасбаевой министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку. В церемонии передачи приняли участие министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова и заместитель генерального директора по персоналу и культуре компании ERG в Казахстане Анастасия Круч.

Фото: АГМП

Завершение актуализации Атласа новых профессий стало одним из ключевых результатов Года рабочих профессий и важным шагом в формировании системной кадровой политики. Обновленный Атлас отражает структурные изменения на рынке труда, влияние цифровизации, автоматизации и ESG-повестки, а также формирует долгосрочный прогноз востребованных профессий и компетенций.

Особое значение Атлас имеет для горно-металлургического комплекса – базовой отрасли экономики Казахстана. В ходе актуализации на площадке АГМП определены новые и трансформирующиеся профессии, связанные с цифровым управлением производственными процессами, промышленной безопасностью, экологическим контролем и аналитикой данных. В их числе – оператор по контролю за искусственным интеллектом, инженер по цифровому проектированию оборудования, эко-аналитик, промпт-инженер, специалист по безопасности беспилотного транспорта. Появляются и профессии на стыке наук: обогатитель-физик-химик, инженер-сканировщик, дистанционный геоаналитик.

В Посланиях Касым-Жомарта Токаева неоднократно подчеркивалась необходимость перехода к "зеленой экономике", развития ESG-принципов и повышения производительности труда. Результаты форсайта при подготовке Атласа 2.0 показали, что цели промышленного сектора во многом совпадают с национальными: ожидается появление таких профессий, как эко-взрывник, инженер по экологическому проектированию, аналитик цифровой безопасности труда.

Фото: АГМП

Важно отметить, что реализация проекта Атласа новых профессий стала возможной при поддержке ключевых партнеров отрасли. Особая благодарность выражается компании ERG в Казахстане, которая традиционно инвестирует в развитие человеческого капитала, внедрение ESG-практик и инноваций. Поддержка компании ERG в Казахстане позволила обеспечить высокое качество исследования и сделать Атлас прикладным инструментом для всего рынка труда ГМК.

Фото: АГМП

Не менее важен региональный аспект. Для моногородов, где ГМК является градообразующей отраслью, внедрение Атласа позволит удержать молодежь, предложив ей современные и престижные карьерные траектории.

Атлас профессий ГМК 2.0 – это не только справочник, но и инструмент стратегического управления. Он показывает, какие кадры будут востребованы через 5-10 лет, и уже сегодня позволяет выстраивать образовательные и инвестиционные программы.

Фото: АГМП

Казахстан идет по пути технологического рывка. От тяжелого физического труда к интеллектуальной аналитике – именно так выглядит будущее ГМК. Атлас профессий 2.0 становится символом этой трансформации, соединяя прошлое, настоящее и будущее и помогая стране двигаться вперед.

Завершение работ по актуализации Атласа новых профессий ГМК закрепляет итоги Года рабочих профессий и создает основу для дальнейшего развития системы образования, рынка труда и промышленного потенциала страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Ерлан Карин принял участие в мероприятии, посвященном Году рабочих профессий
15:07, Сегодня
Ерлан Карин принял участие в мероприятии, посвященном Году рабочих профессий
В Год рабочих профессий в Шымкенте чествовали строителей
15:28, 18 августа 2025
В Год рабочих профессий в Шымкенте чествовали строителей
В Восточном Казахстане подвели итоги Года рабочих профессий
14:56, 19 декабря 2025
В Восточном Казахстане подвели итоги Года рабочих профессий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: