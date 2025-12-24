#Казахстан в сравнении
Политика

"Судьбоносный этап реформ": Токаев сделал важное заявление и обратился к госаппарату

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:44 Фото: akorda.kz
Выступая 24 декабря 2025 года на совещании по развитию Астаны, глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал важное заявление касательно реформ и обратился к государственному аппарату, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что сегодня весь мир переживает непростой период.

"Несмотря на это, наша страна сохраняет уверенные темпы развития. Движущей силой роста стали обрабатывающая промышленность, строительство и транспортно-логистическая сфера. По итогам года прогнозируется рост нашей экономики на 6%. При этом ВВП на душу населения превысит 15 тыс. долларов. Очевидно, что системная и масштабная работа уже приносит свои плоды. Мы вступаем в новый, можно сказать, судьбоносный для будущего страны этап реформ".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что весь государственный аппарат, от первых руководителей до рядовых сотрудников, должен осознавать это в первую очередь.

"Для реализации поставленных серьезных задач как никогда прежде нужны динамизм и инициативность. Необходимо принимать смелые, нестандартные, но в то же время продуманные решения. Праздность, вялость, механические и дежурные подходы на государственной службе неприемлемы, особенно сейчас".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства подчеркнул, что "гражданам нужны не красивые отчеты, а реальные дела".

"Поэтому жду от всех руководителей и уполномоченных лиц энергичной, продуктивной деятельности. Впереди очень много работы".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что Астана уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста, "однако существуют и нерешенные проблемы".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
