Политика

"Судьбоносное для Казахстана время": президент высказался о Конституционной реформе

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 13:08 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме волонтеров 30 января 2026 года, высказался о Конституционной реформе, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что Форум волонтеров проходит в судьбоносное для Казахстана время.

"В прошлогоднем Послании мною были представлены ключевые направления дальнейшей политической модернизации нашей страны. Эти инициативы получили широкую поддержку в обществе и стали предметом всенародного обсуждения. Уже полгода в Казахстане идет масштабная дискуссия о Конституционной реформе. Партии, депутаты, эксперты, юристы, общественные активисты подготовили и направили сотни предложений и поправок. Они касаются широкого круга вопросов, от трансформации институциональных основ государства до редакционных уточнений текста действующей Конституции".Касым-Жомарт Токаев

Как пояснил глава государства, учитывая такую заинтересованную реакцию граждан, им на недавнем заседании Национального курултая в Кызылорде были высказаны новые инициативы, нацеленные на повышение эффективности, сбалансированности, устойчивости всей системы государственного управления.

"Эта работа имеет критически важное значение в условиях глобальной неопределенности и начавшегося противоречивого процесса переформатирования мира".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, для систематизации и обобщения поступивших предложений была создана Конституционная комиссия.

"В ее состав вошли представители всех регионов и категорий граждан, народные избранники, руководители центральных исполнительных органов, ученые-правоведы, лингвисты, молодежные активисты. Таким образом, можно уверенно констатировать, что состав этой комиссии по своему охвату, профессионализму и гражданской ответственности является беспрецедентным для нашей страны. Деятельность комиссии вдохнула серьезный импульс в общественно-политическую жизнь страны, активизировала эту жизнь".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что члены комиссии проводят большую полезную работу, предметно, обстоятельно обсуждая все детали предстоящей Конституционной реформы.

"Состоялось уже пять заседаний, которые в прямом эфире транслировались в социальных сетях и широко освещались в СМИ. Внимательно слежу за их ходом и могу уверенно сказать, что было высказано много прогрессивных, инновационных по своей сути поправок в Конституцию. Данное обстоятельство порождает уверенность в том, что в конечном счете наша страна получит Основной закон, который станет путеводителем единого народа Казахстана в этом сложном мире".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства обратился к бизнесменам.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
