Президент посетил специализированную военную школу-интернат в Таразе

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью специализированной военной школы-интерната, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал.

Президенту доложили, что в учреждении обучаются и проживают 180 детей.

Школа обеспечивает воспитанников обучением, бесплатным питанием и проживанием. Учебная программа охватывает период с 7-го по 11-й классы.

Одна из важных целей школы – военно-патриотическое воспитание для подготовки будущих защитников Родины. Курсанты участвуют в работе кружков по робототехнике, управлению дронами, искусственному интеллекту.

Также сказано, что будущие военнослужащие проходят интенсивную подготовку по английскому языку.

В беседе с учащимися Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию системы военного образования.

В завершение мероприятия глава государства подарил школе портрет Бауыржана Момышулы и школьный автобус отечественного производства.

Немного ранее Токаев подписал указ о присвоении звания "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы.