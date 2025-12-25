Президент посетил специализированную военную школу-интернат в Таразе
По данным пресс-службы Акорды, глава государства осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал.
Президенту доложили, что в учреждении обучаются и проживают 180 детей.
Школа обеспечивает воспитанников обучением, бесплатным питанием и проживанием. Учебная программа охватывает период с 7-го по 11-й классы.
Одна из важных целей школы – военно-патриотическое воспитание для подготовки будущих защитников Родины. Курсанты участвуют в работе кружков по робототехнике, управлению дронами, искусственному интеллекту.
Также сказано, что будущие военнослужащие проходят интенсивную подготовку по английскому языку.
В беседе с учащимися Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию системы военного образования.
В завершение мероприятия глава государства подарил школе портрет Бауыржана Момышулы и школьный автобус отечественного производства.
Немного ранее Токаев подписал указ о присвоении звания "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы.