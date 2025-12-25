#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
511
602.72
6.49
Политика

Президент посетил специализированную военную школу-интернат в Таразе

Токаев, студенты, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 19:06 Фото: akorda.kz
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью специализированной военной школы-интерната, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал.

Президенту доложили, что в учреждении обучаются и проживают 180 детей.

Школа обеспечивает воспитанников обучением, бесплатным питанием и проживанием. Учебная программа охватывает период с 7-го по 11-й классы.

Одна из важных целей школы – военно-патриотическое воспитание для подготовки будущих защитников Родины. Курсанты участвуют в работе кружков по робототехнике, управлению дронами, искусственному интеллекту.

Также сказано, что будущие военнослужащие проходят интенсивную подготовку по английскому языку.

В беседе с учащимися Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию системы военного образования.

В завершение мероприятия глава государства подарил школе портрет Бауыржана Момышулы и школьный автобус отечественного производства.

Немного ранее Токаев подписал указ о присвоении звания "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Президент поздравил музыкальную школу-интернат для одаренных детей им. Ахмета Жубанова
11:33, 03 декабря 2024
Президент поздравил музыкальную школу-интернат для одаренных детей им. Ахмета Жубанова
"Дедовщина" в военной школе "Жас Ұлан": учебное заведение посетила комиссия
10:52, 01 октября 2024
"Дедовщина" в военной школе "Жас Ұлан": учебное заведение посетила комиссия
В Актюбинской области наказали виновных в убийстве восьмиклассника в школе-интернате
17:18, 06 декабря 2024
В Актюбинской области наказали виновных в убийстве восьмиклассника в школе-интернате
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: