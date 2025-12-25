Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе, сообщает Zakon.kz.
Президент посетил единственное в регионе медицинское учреждение, специализирующееся на оперативном лечении нарушений ритма сердца методами радиочастотной и криоаблации, пишет Акорда.
Как рассказали главе государства, клиника оказывает полный спектр кардиологической и кардиохирургической помощи, включая высокотехнологичные вмешательства.
Фото: Акорда
Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену и располагает стационаром на 47 коек.
Общий объем инвестиций составил порядка 2,5 млрд тенге.
Фото: Акорда
Ранее сообщалось, что президент посетил специализированную военную школу-интернат в Таразе.
