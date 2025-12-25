#Казахстан в сравнении
События

Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 20:00 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Президент посетил единственное в регионе медицинское учреждение, специализирующееся на оперативном лечении нарушений ритма сердца методами радиочастотной и криоаблации, пишет Акорда.

Как рассказали главе государства, клиника оказывает полный спектр кардиологической и кардиохирургической помощи, включая высокотехнологичные вмешательства.

Фото: Акорда

Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену и располагает стационаром на 47 коек.

Общий объем инвестиций составил порядка 2,5 млрд тенге.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что президент посетил специализированную военную школу-интернат в Таразе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
