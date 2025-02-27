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События

Жигули Дайрабаева освободили от должности зампреда партии "Ауыл"

Жигули Дайрабаева освободили от должности зампреда в партии &quot;Ауыл&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 23:26 Фото: atameken.kz
Депутата Мажилиса Жигули Дайрабаева освободили от должности заместителя председателя партии "Ауыл", сообщает Zakon.kz.
Об этом 27 февраля сообщается на официальном сайте партии. 
"Сегодня состоялось заседание фракции "Ауыл" партиясы". В ходе заседания был рассмотрен ряд вопросов текущей партийной деятельности, в том числе было принято решение обратится к президиуму политического совета партии с предложением об освобождении депутата Мажилиса, члена фракции Жигули Дайрабаева от должности заместителя председателя партии", – говорится в заявлении. 

Жигули Дайрабаев родился 29 октября 1954 года.

Учился в Казахском сельскохозяйственном институте им. Турара Рыскулова и Высшей школе агропромышленного комплекса.

С декабря 2022 года заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" (избран на съезде партии 23 декабря 2022 года)

В 2022 году был кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах.

Ранее стало известно, что Нурдаулет Толеев освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации президента Казахстана. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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