Жигули Дайрабаева освободили от должности зампреда партии "Ауыл"
Фото: atameken.kz
Депутата Мажилиса Жигули Дайрабаева освободили от должности заместителя председателя партии "Ауыл", сообщает Zakon.kz.
Об этом 27 февраля сообщается на официальном сайте партии.
Учился в Казахском сельскохозяйственном институте им. Турара Рыскулова и Высшей школе агропромышленного комплекса.
Ранее стало известно, что Нурдаулет Толеев освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации президента Казахстана.
"Сегодня состоялось заседание фракции "Ауыл" партиясы". В ходе заседания был рассмотрен ряд вопросов текущей партийной деятельности, в том числе было принято решение обратится к президиуму политического совета партии с предложением об освобождении депутата Мажилиса, члена фракции Жигули Дайрабаева от должности заместителя председателя партии", – говорится в заявлении.
Жигули Дайрабаев родился 29 октября 1954 года.
Учился в Казахском сельскохозяйственном институте им. Турара Рыскулова и Высшей школе агропромышленного комплекса.
С декабря 2022 года заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" (избран на съезде партии 23 декабря 2022 года)
В 2022 году был кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах.
Ранее стало известно, что Нурдаулет Толеев освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации президента Казахстана.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript