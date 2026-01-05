#Казахстан в сравнении
Политика

Глобализация отступает на задний план – Токаев о стратегии "здравого смысла" Трампа

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 09:14 Фото: akorda.kz
Во время большого интервью изданию Turkistan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвел главный итог 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, знаковых событий было немало, год пролетел как один миг.

"К примеру, наша экономика выросла более чем на 6 процентов, ВВП пересек отметку в 300 миллиардов долларов, а в пересчете на душу населения превысил 15 тысяч долларов. Это рекордные показатели не только для нашей страны, но и для всего региона. Есть основания для удовлетворения, но я постоянно призываю всех госслужащих ни в коем случае не успокаиваться, не почивать на лаврах. Как гласит восточная мудрость: "В самой благоприятной ситуации таится опасность". Надо упорно трудиться, идти вперед, тем более нерешенных вопросов немало".Касым-Жомарт Токаев

Это, прежде всего, продолжил президент, высокий уровень инфляции, которая "съедает" все усилия, направленные на повышение благосостояния граждан нашей страны. В этом году правительству и акимам есть над чем поработать в плане укрепления социально-экономического каркаса государства.

"И все же главным итогом года стала необратимость реформ. Казахстан сделал большой шаг вперед по пути модернизации, стал более цивилизованным государством. В обществе укрепилось понимание исключительной важности масштабных преобразований для благополучия будущих поколений".Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев высказался о стратегии "здравого смысла" президента США Дональда Трампа.

"Под напором стратегии "здравого смысла" президента Трампа глобализация отступает на задний план. В Казахстане мы тоже строим общество справедливости, законности, порядка, трудолюбия, что критически важно для будущего нашего государства. В наступившем году эта работа будет продолжена с удвоенной силой с расчетом на долгосрочный результат".Касым-Жомарт Токаев
Ошибка в тексте: