Глобализация отступает на задний план – Токаев о стратегии "здравого смысла" Трампа

Во время большого интервью изданию Turkistan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвел главный итог 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, знаковых событий было немало, год пролетел как один миг.

"К примеру, наша экономика выросла более чем на 6 процентов, ВВП пересек отметку в 300 миллиардов долларов, а в пересчете на душу населения превысил 15 тысяч долларов. Это рекордные показатели не только для нашей страны, но и для всего региона. Есть основания для удовлетворения, но я постоянно призываю всех госслужащих ни в коем случае не успокаиваться, не почивать на лаврах. Как гласит восточная мудрость: "В самой благоприятной ситуации таится опасность". Надо упорно трудиться, идти вперед, тем более нерешенных вопросов немало". Касым-Жомарт Токаев

Это, прежде всего, продолжил президент, высокий уровень инфляции, которая "съедает" все усилия, направленные на повышение благосостояния граждан нашей страны. В этом году правительству и акимам есть над чем поработать в плане укрепления социально-экономического каркаса государства.

"И все же главным итогом года стала необратимость реформ. Казахстан сделал большой шаг вперед по пути модернизации, стал более цивилизованным государством. В обществе укрепилось понимание исключительной важности масштабных преобразований для благополучия будущих поколений". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев высказался о стратегии "здравого смысла" президента США Дональда Трампа.