Токаев выразил соболезнования Дональду Трампу

Сегодня, 30 января 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате авиакатастрофы вблизи Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Также сказано, что глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования президенту США Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.

В ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рейгана пассажирский самолет столкнулся с вертолетом, после чего упал в реку Потомак. По данным различных СМИ, эта авиакатастрофа может стать самой серьезной в США за последние 11 лет.