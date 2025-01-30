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Политика

Токаев выразил соболезнования Дональду Трампу

Токаев направил телеграмму соболезнования Дональду Трампу, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 18:05 Фото: akorda.kz
Сегодня, 30 января 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате авиакатастрофы вблизи Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Также сказано, что глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования президенту США Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.

В ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рейгана пассажирский самолет столкнулся с вертолетом, после чего упал в реку Потомак. По данным различных СМИ, эта авиакатастрофа может стать самой серьезной в США за последние 11 лет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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