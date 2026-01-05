#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Политика

Токаев: Казахстан попал в "ловушку средних доходов"

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 09:24 Фото: freepik
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привел слова международных экспертов, которые считают, что Казахстан попал в "ловушку средних доходов", сообщает Zakon.kz.

Как уточнил глава государства в интервью изданию Turkistan, это не абстракция из учебников по экономике, а реальность, с которой буквально ежедневно сталкиваются многие соотечественники.

"Доходы есть, и порой немалые, но они растворяются в инфляции и обязательствах – ипотека, образование детей, помощь родителям. Любой сбой, будь-то болезнь или потеря работы, может подорвать стабильность бытия".Касым-Жомарт Токаев

Далее он вспомнил, что в свое время им было принято решение о возможности использования гражданами пенсионных накоплений для приобретения квартир, оплаты за образование детей, лечение. Многие так и сделали и выразили благодарность за такое решение, но как всегда нашлись аферисты, которые под видом стоматологического обслуживания утащили более 200 миллиардов тенге из пенсионного фонда.

"Сейчас ими занимаются силовики. Пришлось закрыть этот вид медицинского обслуживания, но в ход пошли другие уловки, вплоть до оплаты пластических операций".Касым-Жомарт Токаев

Бизнес же, как заявил Токаев, создает рабочие места, честно платит налоги, однако дорогие кредиты, ограниченность оборотных средств не позволяют ему масштабироваться, выйти на новые рынки, внедрить современные технологии.

"Структура нашей экономики меняется, но, с моей точки зрения, медленными темпами. В результате страна, по оценкам международных финансовых институтов и рейтинговых агентств, благополучная, даже богатая, что соответствует действительности, но внутри экономики сохраняются диспропорции, которые требуется в срочном порядке скорректировать, "выпрямить". Эту ситуацию мы видим, скрывать не собираемся. С такой проблемой сталкиваются многие страны. С "болезнью роста" мы непременно справимся. План действий имеется".Касым-Жомарт Токаев

Немного ранее Токаев высказался о стратегии "здравого смысла" президента США Дональда Трампа. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстан застрял в "ловушке среднего дохода", отметил президент
11:23, 19 апреля 2023
Казахстан застрял в "ловушке среднего дохода", отметил президент
Токаев пригласил инвесторов в Казахстан
11:48, 08 июня 2023
Токаев пригласил инвесторов в Казахстан
Токаев подписал поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов
19:09, 19 сентября 2025
Токаев подписал поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: