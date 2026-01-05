Токаев: Казахстан попал в "ловушку средних доходов"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привел слова международных экспертов, которые считают, что Казахстан попал в "ловушку средних доходов", сообщает Zakon.kz.

Как уточнил глава государства в интервью изданию Turkistan, это не абстракция из учебников по экономике, а реальность, с которой буквально ежедневно сталкиваются многие соотечественники.

"Доходы есть, и порой немалые, но они растворяются в инфляции и обязательствах – ипотека, образование детей, помощь родителям. Любой сбой, будь-то болезнь или потеря работы, может подорвать стабильность бытия". Касым-Жомарт Токаев

Далее он вспомнил, что в свое время им было принято решение о возможности использования гражданами пенсионных накоплений для приобретения квартир, оплаты за образование детей, лечение. Многие так и сделали и выразили благодарность за такое решение, но как всегда нашлись аферисты, которые под видом стоматологического обслуживания утащили более 200 миллиардов тенге из пенсионного фонда.

"Сейчас ими занимаются силовики. Пришлось закрыть этот вид медицинского обслуживания, но в ход пошли другие уловки, вплоть до оплаты пластических операций". Касым-Жомарт Токаев

Бизнес же, как заявил Токаев, создает рабочие места, честно платит налоги, однако дорогие кредиты, ограниченность оборотных средств не позволяют ему масштабироваться, выйти на новые рынки, внедрить современные технологии.

"Структура нашей экономики меняется, но, с моей точки зрения, медленными темпами. В результате страна, по оценкам международных финансовых институтов и рейтинговых агентств, благополучная, даже богатая, что соответствует действительности, но внутри экономики сохраняются диспропорции, которые требуется в срочном порядке скорректировать, "выпрямить". Эту ситуацию мы видим, скрывать не собираемся. С такой проблемой сталкиваются многие страны. С "болезнью роста" мы непременно справимся. План действий имеется". Касым-Жомарт Токаев

