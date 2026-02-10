#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев потребовал прекратить внеплановые проверки малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 13:01 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства заявил о необходимости прекращения внеплановых проверок малого и среднего бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Он обратил внимание членов кабмина на то, что широкое использование цифровых технологий и искусственного интеллекта создает уникальные возможности для активного развития предпринимательства. А около 40% ВВП и 70% всех инвестиций в основной капитал приходится на малый и средний бизнес.

"Это результат системной работы последних лет. Однако сейчас не время радоваться успеху. Несмотря на значительные усилия по стимулированию массового предпринимательства и созданию благоприятной среды, становится очевидным, что существующие подходы уже не отвечают современным требованиям. В деле развития предпринимательства правительство должно уделять особое внимание качеству. Государственную поддержку следует дифференцировать по уровню технологичности и категориям бизнеса. Поддержка малого бизнеса должна быть адресной, эффективной, стимулировать переход от "режима выживания" к устойчивому росту", – сказал Токаев.

По его мнению, меры поддержки среднего бизнеса с высоким потенциалом развития в несырьевом секторе должны способствовать расширению масштабов рынков сбыта готовой продукции. Он поручил правительству совместно с палатой предпринимателей "Атамекен" до 1 апреля внести предложения по полноценной перезагрузке политики поддержки МСБ с созданием единой цифровой экосистемы, доступной каждому предпринимателю прямо со смартфона.

"Действующая регуляторная среда создает для предпринимателей избыточные административные и материальные издержки. Одним из инструментов их снижения стал мораторий на проверки субъектов МСБ. Однако с момента завершения моратория все вернулось на круги своя. Так, если в 2020 году было проведено 70 тысяч проверок, то в прошлом году этот показатель увеличился до 92 тысяч. Причем свыше 85% из них носят внеплановый характер. Пора прекращать эту сомнительную практику. Вместо этого стоит проверить медицинский фонд, частные школы и систему предоставления социальных льгот", – считает президент.

Ранее Токаев предложил наладить в стране новые производства.

Азамат Сыздыкбаев
