Политика

Президент утвердил дату проведения заседания Национального курултая

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 18:26 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил дату проведения заседания Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно после очередного рабочего совещания по Парламентской реформе с участием государственного советника Ерлана Карина и помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева.

"Был рассмотрен вопрос подготовки к пятому заседанию Национального курултая в Кызылорде. Президент утвердил дату проведения заседания Курултая 20 января этого года, дал ряд конкретных поручений по организационной и содержательной подготовке предстоящего важного мероприятия", – говорится в сообщении, опубликованном 12 января 2026 года в Telegram-канале Акорды.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев ознакомился с поступающими предложениями по конституционной реформе.

Читайте также
Началось выступление Токаева на втором заседании Национального курултая
11:19, 17 июня 2023
Началось выступление Токаева на втором заседании Национального курултая
В Астане прошли заседания рабочих секций Национального курултая
14:42, 27 января 2024
В Астане прошли заседания рабочих секций Национального курултая
Стало известно, где Токаев проведет третье заседание Национального курултая
15:00, 13 марта 2024
Стало известно, где Токаев проведет третье заседание Национального курултая
