Президент утвердил дату проведения заседания Национального курултая
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил дату проведения заседания Национального курултая, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно после очередного рабочего совещания по Парламентской реформе с участием государственного советника Ерлана Карина и помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева.
"Был рассмотрен вопрос подготовки к пятому заседанию Национального курултая в Кызылорде. Президент утвердил дату проведения заседания Курултая 20 января этого года, дал ряд конкретных поручений по организационной и содержательной подготовке предстоящего важного мероприятия", – говорится в сообщении, опубликованном 12 января 2026 года в Telegram-канале Акорды.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев ознакомился с поступающими предложениями по конституционной реформе.
