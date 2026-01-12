Токаев ознакомился с поступающими предложениями по конституционной реформе

Президент Касым-Жомарт Токаев провел очередное рабочее совещание по Парламентской реформе с участием государственного советника Ерлана Карина и помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной 12 января 2026 года в Telegram-канале Акорды, Ерлан Карин проинформировал главу государства о том, что на состоявшемся 9 января заседании Рабочей группы были выработаны базовые подходы к определению статуса, полномочий и функций будущего однопалатного Парламента, а также его взаимодействия с другими ветвями власти.

"На следующем заседании, запланированном на 15 января, будут обсуждены полномочия нового Парламента в обеспечении деятельности ключевых государственных институтов". Пресс-служба президента РК

Ержан Жиенбаев ознакомил главу государства с новыми предложениями, поступающими от членов Рабочей группы и общественности, в отношении конституционной реформы.

"Глава государства отметил необходимость учета всех высказанных мнений и инициатив. Президент также заявил, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане нашей страны в ходе общенародного референдума". Пресс-служба президента РК

Также был рассмотрен вопрос подготовки к пятому заседанию Национального курултая в Кызылорде. Касым-Жомарт Токаев утвердил дату проведения заседания Курултая 20 января 2026 года, дал ряд конкретных поручений по организационной и содержательной подготовке предстоящего важного мероприятия.