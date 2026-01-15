#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.43
594.86
6.49
Политика

Токаев принял главу Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций

Токаев, Пономарев, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 15:31 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 15 января 2026 года, принял председателя Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций, депутата Мажилиса Парламента Сергея Пономарева, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент – председатель Ассамблеи народа Казахстана Токаев заслушал информацию об участии Ассоциации в работе по дальнейшему укреплению казахстанской общенациональной идентичности, единства народа, воспитанию подрастающего поколения в духе любви к родине.

Фото: akorda.kz

Далее Пономарев рассказал о работе славянских организаций по продвижению государственного языка как консолидирующего фактора, а также планах работы Ассоциации на 2026 год по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии".

Также Токаев подчеркнул, что межэтническое согласие и единство народа являются одним из главнейших направлений государственной политики. По его словам, справедливость и равенство возможностей для всех граждан – это ключевой принцип Справедливого Казахстана.

В данном контексте деятельность Ассамблеи народа Казахстана и входящих в ее состав организаций, как и прежде, будет сосредоточена на продвижении среди представителей всех этносов консолидирующих ценностей на основе казахстанского патриотизма.

Ранее Токаев принял президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана назначен первый заместитель председателя
18:36, 15 августа 2025
В Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана назначен первый заместитель председателя
Токаев обсудил с главой Ассоциации инвесторов вопросы модернизации налоговой системы
15:37, 08 августа 2025
Токаев обсудил с главой Ассоциации инвесторов вопросы модернизации налоговой системы
Токаев принял председателя организации ветеранов
17:29, 02 февраля 2023
Токаев принял председателя организации ветеранов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: