Токаев принял главу Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 15 января 2026 года, принял председателя Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций, депутата Мажилиса Парламента Сергея Пономарева, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент – председатель Ассамблеи народа Казахстана Токаев заслушал информацию об участии Ассоциации в работе по дальнейшему укреплению казахстанской общенациональной идентичности, единства народа, воспитанию подрастающего поколения в духе любви к родине.

Фото: akorda.kz

Далее Пономарев рассказал о работе славянских организаций по продвижению государственного языка как консолидирующего фактора, а также планах работы Ассоциации на 2026 год по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии".

Также Токаев подчеркнул, что межэтническое согласие и единство народа являются одним из главнейших направлений государственной политики. По его словам, справедливость и равенство возможностей для всех граждан – это ключевой принцип Справедливого Казахстана.

В данном контексте деятельность Ассамблеи народа Казахстана и входящих в ее состав организаций, как и прежде, будет сосредоточена на продвижении среди представителей всех этносов консолидирующих ценностей на основе казахстанского патриотизма.

