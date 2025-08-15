#АЭС в Казахстане
События

В Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана назначен первый заместитель председателя

Сергей Пономарев , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 18:36 Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента
15 августа 2025 года состоялось заседание Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК), входящей в структуру Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Ассамблеи народа Казахстана.

"В работе приняли участие председатель Ассоциации, известный государственный и общественный деятель страны Владимир Божко, руководители региональных филиалов, активисты этнокультурных объединений, члены Ассамблеи народа Казахстана. В повестке дня были рассмотрены вопросы реализации поручений главы государства, обозначенных на XXXIV сессии АНК, расширения культурно-просветительских проектов Ассоциации, развития государственного языка, а также роли АРСК в укреплении межэтнического и общественного согласия", – говорится в сообщении.

В ходе заседания также состоялось избрание на должность первого заместителя председателя АРСК Сергея Пономарева, депутата Мажилиса Парламента Казахстана, общественного деятеля и журналиста.

Отмечается, что первый заместитель будет курировать вопросы взаимодействия с этнокультурными объединениями, реализации культурных и информационных проектов, расширения сотрудничества с государственными органами и общественными структурами.

Председатель АРСК Владимир Божко отметил, что назначение нового заместителя позволит усилить команду и придать дополнительный импульс работе Ассоциации: "Мы уверены, что энергия, опыт и новые инициативы Сергея Пономарева способствуют дальнейшей активной деятельности организации по укреплению межэтнического согласия в Казахстане".

В завершение заседания участники рассмотрели план ключевых мероприятий АРСК на второе полугодие, посвященных 30-летию АНК, включая участие в проектах Ассамблеи и проведение традиционных культурных мероприятий.

Справочно:

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана является одним из значимых объединений в составе Ассамблеи народа Казахстана, поддерживающих государственные инициативы и вносящих весомый вклад в укрепление межэтнического согласия, развитие культурного многообразия, сохранение историко-культурного наследия, а также продвижение принципов дружбы, единства и взаимоуважения в обществе.

Сергей Пономарев более трех десятилетий проработал в сфере журналистики и общественных коммуникаций, вел авторские и аналитические программы на ведущих телеканалах, активно участвовал в работе общественных советов и представительных органов. С 2023 года является депутатом Мажилиса Парламента VIII созыва.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
