Политика

Токаев принял руководство Конституционной комиссии и обсудил ход реформы

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 17:30 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 27 января 2026 года, принял председателя Конституционной комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Акорде, также во встрече приняли участие зампредседателя Конституционной комиссии – госсоветник Ерлан Карин и член Конституционной комиссии – помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев.

"Глава государства был проинформирован о результатах состоявшихся заседаний Конституционной комиссии. Эльвира Азимова доложила, что для обеспечения прозрачности деятельности комиссии все заседания публично транслируются в медиапространстве, в том числе в специальном Telegram-канале".Пресс-служба президента РК

Председатель Конституционной комиссии сообщила, что в течение полугода проходило широкое общественное обсуждение Конституционной реформы. На электронные платформы поступило более 2 тыс. инициативных предложений от граждан, ученых-правоведов, экспертов, юристов, политических партий, неправительственных организаций, профессиональных и бизнес-сообществ.

На состоявшихся заседаниях членами комиссии были разработаны и совместно рассматриваются концептуально новые редакции преамбулы, ряда статей и разделов Конституции.

Глава государства отметил, что предстоящая Конституционная реформа даст позитивный импульс развитию страны. В свою очередь работа комиссии является важным знаковым шагом Конституционной реформы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 17:30
Конституционная реформа: о чем говорили на заседании комиссии

24 января 2026 года прошло первое заседание Комиссии по конституционной реформе. На нем глава Конституционного суда Эльвира Азимова, возглавляющая комиссию, озвучила ключевые цели и задачи.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
