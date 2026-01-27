Токаев принял руководство Конституционной комиссии и обсудил ход реформы
Как уточнили в Акорде, также во встрече приняли участие зампредседателя Конституционной комиссии – госсоветник Ерлан Карин и член Конституционной комиссии – помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев.
"Глава государства был проинформирован о результатах состоявшихся заседаний Конституционной комиссии. Эльвира Азимова доложила, что для обеспечения прозрачности деятельности комиссии все заседания публично транслируются в медиапространстве, в том числе в специальном Telegram-канале".Пресс-служба президента РК
Председатель Конституционной комиссии сообщила, что в течение полугода проходило широкое общественное обсуждение Конституционной реформы. На электронные платформы поступило более 2 тыс. инициативных предложений от граждан, ученых-правоведов, экспертов, юристов, политических партий, неправительственных организаций, профессиональных и бизнес-сообществ.
На состоявшихся заседаниях членами комиссии были разработаны и совместно рассматриваются концептуально новые редакции преамбулы, ряда статей и разделов Конституции.
Глава государства отметил, что предстоящая Конституционная реформа даст позитивный импульс развитию страны. В свою очередь работа комиссии является важным знаковым шагом Конституционной реформы.
