Токаев наградил участников Национального курултая за вклад в реформы
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, активно участвовавших в деятельности Национального курултая и внесших важную лепту в успешную реализацию реформ, сообщает Zakon.kz.
Согласно указу за 20 января 2026 года, за большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны президент поручил наградить:
орденом "Барыс" I степени
- Имандосова Самурата Жумановича – ветерана труда, Кызылординская область;
- Перуашева Азата Турлыбекулы – председателя ОО "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол", город Астана.
орденом "Барыс" II степени
- Ақылбая Серіка Байсеитұлы – председателя РОО "Казахстанский союз юристов", город Астана;
- Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича – научного руководителя ТОО "Центр исследований прикладной экономики", город Астана;
- Турлыханова Даулета Болатовича – депутата Мажилиса Парламента.
орденом "Барыс" III степени
- Бектурганова Серика Чингисовича – заместителя председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол", Костанайская область;
- Досжан Сауле Мағазбекқызы – писателя, город Алматы;
- Жаңбыршина Еділа Терекбайұлы – депутата Мажилиса Парламента;
- Избасова Максима Шафиховича – члена Общественного совета Атырауской области;
- Сабильянова Нұртая Салихұлы – депутата Мажилиса Парламента;
- Умарову Айман Муратовну – адвоката, город Алматы.
орденом "Парасат"
- Абенова Мурата Абдуламитовича – депутата Мажилиса Парламента;
- Аңсата Сәби Әбдіқадырұлы – ветерана труда, Кызылординская область;
- Бикебаева Айдына Жолшиевича – адвоката, город Астана;
- Кенжеханұлы Рауана – президента ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана;
- Кутухуджаева Ибайдуллу Десенбаевича – депутата Кызылординского городского маслихата;
- Кушербаева Айтбая Кушербаевича – ветерана труда, Кызылординская область;
- Пономарёва Сергея Михайловича – депутата Мажилиса Парламента;
- Саирова Ерлана Бияхметовича – депутата Мажилиса Парламента;
- Сатыбалды Азамата – актера, город Алматы;
- Сахариянова Каната Акылбаевича – генерального директора ТОО "Media Holding "Atameken Business", город Астана;
- Талаеву Таттыгуль Жаксыбаевну – генерального директора ТОО "Телерадиокомпания "Тандем", Актюбинская область;
- Тлеумбетова Мурата Жолкелдиевича – председателя Кызылординского областного маслихата;
- Фазылжан Анар Мұратқызы – директора РГП "Институт языкознания имени А. Байтурсынова", город Алматы.
орденом "Ел бірлігі"
- Дементьеву Наталью Григорьевну – депутата Мажилиса Парламента.
орденом "Құрмет"
- Амиртаева Азаматхана Сайлауовича – председателя ОО "Казахстанская партия зеленых "Байтақ", город Астана;
- Арыстанбекова Каирбека Тулендиевича – президента учреждения "Институт экономической политики", город Астана;
- Аскерова Эмина Халиловича – руководителя социальной мастерской "Green Tal", город Астана;
- Базартая Жандоса Нұртайұлы – председателя Кызылординского областного филиала партии Amanat;
- Борашова Раббима Байбозовича – члена Общественного совета Мангистауской области;
- Жалимбетова Кайрата Тыныштыковича – директора КГУ "Учебно-методический центр дополнительного образования", Кызылординская область;
- Кожахметову Лаззат Таймыровну – депутата Карагандинского областного маслихата;
- Майгельдинова Казбека Умирзаковича – председателя ОФ "Ассоциация исследователей Китая", город Астана;
- Садвакасова Серика Тельмановича – члена Общественного совета Павлодарской области;
- Сарыбая Серіка Әбікенұлы – писателя, область Жетісу;
- Тау Сырымбека – предпринимателя, город Алматы;
- Турсынгожаева Кайсара Болатбаевича – эксперта по вопросам образования, город Алматы;
- Шаталова Никиту Сергеевича – депутата Мажилиса Парламента.
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Матжани Нурбека Сеилханулы – журналиста, город Астана;
- Сұлтанхана Мейірбека Бектұрсынұлы – редактора, ведущего телеканала "Хабар", Кызылординская область.
медалью "Шапағат"
- Пак Елену Владимировну – председателя Кызылординского областного филиала РОО "Ассамблея жастары";
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"
- Бақтиярұлы Мұрату – общественному деятелю, Кызылординская область;
- Нурмухамедову Бурихану Жолбарисовичу – политологу, город Алматы.
Ранее V заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло в Кызылорде. В ходе мероприятия президент выступил с речью, в которой обозначил основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронул актуальные вопросы общественной жизни.
