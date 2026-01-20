#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
509.63
592.34
6.54
Политика

Токаев наградил участников Национального курултая за вклад в реформы

Токаев, Пономарев, награждения, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 17:45 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, активно участвовавших в деятельности Национального курултая и внесших важную лепту в успешную реализацию реформ, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу за 20 января 2026 года, за большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны президент поручил наградить:

орденом "Барыс" I степени

  • Имандосова Самурата Жумановича – ветерана труда, Кызылординская область;
  • Перуашева Азата Турлыбекулы – председателя ОО "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол", город Астана.

орденом "Барыс" II степени

  • Ақылбая Серіка Байсеитұлы – председателя РОО "Казахстанский союз юристов", город Астана;
  • Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича – научного руководителя ТОО "Центр исследований прикладной экономики", город Астана;
  • Турлыханова Даулета Болатовича – депутата Мажилиса Парламента.

орденом "Барыс" III степени

  • Бектурганова Серика Чингисовича – заместителя председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол", Костанайская область;
  • Досжан Сауле Мағазбекқызы – писателя, город Алматы;
  • Жаңбыршина Еділа Терекбайұлы – депутата Мажилиса Парламента;
  • Избасова Максима Шафиховича – члена Общественного совета Атырауской области;
  • Сабильянова Нұртая Салихұлы – депутата Мажилиса Парламента;
  • Умарову Айман Муратовну – адвоката, город Алматы.

орденом "Парасат"

  • Абенова Мурата Абдуламитовича – депутата Мажилиса Парламента;
  • Аңсата Сәби Әбдіқадырұлы – ветерана труда, Кызылординская область;
  • Бикебаева Айдына Жолшиевича – адвоката, город Астана;
  • Кенжеханұлы Рауана – президента ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана;
  • Кутухуджаева Ибайдуллу Десенбаевича – депутата Кызылординского городского маслихата;
  • Кушербаева Айтбая Кушербаевича – ветерана труда, Кызылординская область;
  • Пономарёва Сергея Михайловича – депутата Мажилиса Парламента;
  • Саирова Ерлана Бияхметовича – депутата Мажилиса Парламента;
  • Сатыбалды Азамата – актера, город Алматы;
  • Сахариянова Каната Акылбаевича – генерального директора ТОО "Media Holding "Atameken Business", город Астана;
  • Талаеву Таттыгуль Жаксыбаевну – генерального директора ТОО "Телерадиокомпания "Тандем", Актюбинская область;
  • Тлеумбетова Мурата Жолкелдиевича – председателя Кызылординского областного маслихата;
  • Фазылжан Анар Мұратқызы – директора РГП "Институт языкознания имени А. Байтурсынова", город Алматы.

орденом "Ел бірлігі"

  • Дементьеву Наталью Григорьевну – депутата Мажилиса Парламента.

орденом "Құрмет"

  • Амиртаева Азаматхана Сайлауовича – председателя ОО "Казахстанская партия зеленых "Байтақ", город Астана;
  • Арыстанбекова Каирбека Тулендиевича – президента учреждения "Институт экономической политики", город Астана;
  • Аскерова Эмина Халиловича – руководителя социальной мастерской "Green Tal", город Астана;
  • Базартая Жандоса Нұртайұлы – председателя Кызылординского областного филиала партии Amanat;
  • Борашова Раббима Байбозовича – члена Общественного совета Мангистауской области;
  • Жалимбетова Кайрата Тыныштыковича – директора КГУ "Учебно-методический центр дополнительного образования", Кызылординская область;
  • Кожахметову Лаззат Таймыровну – депутата Карагандинского областного маслихата;
  • Майгельдинова Казбека Умирзаковича – председателя ОФ "Ассоциация исследователей Китая", город Астана;
  • Садвакасова Серика Тельмановича – члена Общественного совета Павлодарской области;
  • Сарыбая Серіка Әбікенұлы – писателя, область Жетісу;
  • Тау Сырымбека – предпринимателя, город Алматы;
  • Турсынгожаева Кайсара Болатбаевича – эксперта по вопросам образования, город Алматы;
  • Шаталова Никиту Сергеевича – депутата Мажилиса Парламента.

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Матжани Нурбека Сеилханулы – журналиста, город Астана;
  • Сұлтанхана Мейірбека Бектұрсынұлы – редактора, ведущего телеканала "Хабар", Кызылординская область.

медалью "Шапағат"

  • Пак Елену Владимировну – председателя Кызылординского областного филиала РОО "Ассамблея жастары";

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"

  • Бақтиярұлы Мұрату – общественному деятелю, Кызылординская область;
  • Нурмухамедову Бурихану Жолбарисовичу – политологу, город Алматы.

Ранее V заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло в Кызылорде. В ходе мероприятия президент выступил с речью, в которой обозначил основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронул актуальные вопросы общественной жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Цифровизация страны станет драйвером модернизации госуправления – эксперт
18:28, Сегодня
Цифровизация страны станет драйвером модернизации госуправления – эксперт
Токаев отметил важность курултая
11:32, 17 июня 2023
Токаев отметил важность курултая
Фоторепортаж: Токаев вручил государственные награды и премии
15:03, 24 октября 2023
Фоторепортаж: Токаев вручил государственные награды и премии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: