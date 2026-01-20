Токаев наградил участников Национального курултая за вклад в реформы

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, активно участвовавших в деятельности Национального курултая и внесших важную лепту в успешную реализацию реформ, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу за 20 января 2026 года, за большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны президент поручил наградить:

орденом "Барыс" I степени

Имандосова Самурата Жумановича – ветерана труда, Кызылординская область;

Перуашева Азата Турлыбекулы – председателя ОО "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол", город Астана.

орденом "Барыс" II степени

Ақылбая Серіка Байсеитұлы – председателя РОО "Казахстанский союз юристов", город Астана;

Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича – научного руководителя ТОО "Центр исследований прикладной экономики", город Астана;

Турлыханова Даулета Болатовича – депутата Мажилиса Парламента.

орденом "Барыс" III степени

Бектурганова Серика Чингисовича – заместителя председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол", Костанайская область;

Досжан Сауле Мағазбекқызы – писателя, город Алматы;

Жаңбыршина Еділа Терекбайұлы – депутата Мажилиса Парламента;

Избасова Максима Шафиховича – члена Общественного совета Атырауской области;

Сабильянова Нұртая Салихұлы – депутата Мажилиса Парламента;

Умарову Айман Муратовну – адвоката, город Алматы.

орденом "Парасат"

Абенова Мурата Абдуламитовича – депутата Мажилиса Парламента;

Аңсата Сәби Әбдіқадырұлы – ветерана труда, Кызылординская область;

Бикебаева Айдына Жолшиевича – адвоката, город Астана;

Кенжеханұлы Рауана – президента ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана;

Кутухуджаева Ибайдуллу Десенбаевича – депутата Кызылординского городского маслихата;

Кушербаева Айтбая Кушербаевича – ветерана труда, Кызылординская область;

Пономарёва Сергея Михайловича – депутата Мажилиса Парламента;

Саирова Ерлана Бияхметовича – депутата Мажилиса Парламента;

Сатыбалды Азамата – актера, город Алматы;

Сахариянова Каната Акылбаевича – генерального директора ТОО "Media Holding "Atameken Business", город Астана;

Талаеву Таттыгуль Жаксыбаевну – генерального директора ТОО "Телерадиокомпания "Тандем", Актюбинская область;

Тлеумбетова Мурата Жолкелдиевича – председателя Кызылординского областного маслихата;

Фазылжан Анар Мұратқызы – директора РГП "Институт языкознания имени А. Байтурсынова", город Алматы.

орденом "Ел бірлігі"

Дементьеву Наталью Григорьевну – депутата Мажилиса Парламента.

орденом "Құрмет"

Амиртаева Азаматхана Сайлауовича – председателя ОО "Казахстанская партия зеленых "Байтақ", город Астана;

Арыстанбекова Каирбека Тулендиевича – президента учреждения "Институт экономической политики", город Астана;

Аскерова Эмина Халиловича – руководителя социальной мастерской "Green Tal", город Астана;

Базартая Жандоса Нұртайұлы – председателя Кызылординского областного филиала партии Amanat;

Борашова Раббима Байбозовича – члена Общественного совета Мангистауской области;

Жалимбетова Кайрата Тыныштыковича – директора КГУ "Учебно-методический центр дополнительного образования", Кызылординская область;

Кожахметову Лаззат Таймыровну – депутата Карагандинского областного маслихата;

Майгельдинова Казбека Умирзаковича – председателя ОФ "Ассоциация исследователей Китая", город Астана;

Садвакасова Серика Тельмановича – члена Общественного совета Павлодарской области;

Сарыбая Серіка Әбікенұлы – писателя, область Жетісу;

Тау Сырымбека – предпринимателя, город Алматы;

Турсынгожаева Кайсара Болатбаевича – эксперта по вопросам образования, город Алматы;

Шаталова Никиту Сергеевича – депутата Мажилиса Парламента.

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Матжани Нурбека Сеилханулы – журналиста, город Астана;

Сұлтанхана Мейірбека Бектұрсынұлы – редактора, ведущего телеканала "Хабар", Кызылординская область.

медалью "Шапағат"

Пак Елену Владимировну – председателя Кызылординского областного филиала РОО "Ассамблея жастары";

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"

Бақтиярұлы Мұрату – общественному деятелю, Кызылординская область;

Нурмухамедову Бурихану Жолбарисовичу – политологу, город Алматы.

Ранее V заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло в Кызылорде. В ходе мероприятия президент выступил с речью, в которой обозначил основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронул актуальные вопросы общественной жизни.