Токаев наградил команду АФМ за образцовую службу

Токаев, сотрудник АФМ, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 15:08 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) государственные награды за образцовое исполнение служебного долга, сообщает Zakon.kz.

Указ о награждении государственными наградами опубликован на сайте Акорды 28 января 2026 года.

За образцовое исполнение служебного долга Токаев наградил:

орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы

  • Байшулакова Азамата Канатовича – советника председателя АФМ;
  • Есенова Ерика Омирбековича – руководителя Департамента экономических расследований по Павлодарской области АФМ.

медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"

  • Ержанұлы Ертілека – оперуполномоченного (дознавателя) Департамента экономических расследований по области Ұлытау АФМ;
  • Жаналиева Нурбола Арсланбековича – старшего следователя АФМ;
  • Искакова Мустафу Шормановича – оперуполномоченного (дознавателя) по особо важным делам АФМ;
  • Умербекова Ержана Мальгаждаровича – заместителя руководителя управления Департамента экономических расследований по городу Алматы АФМ;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Агжанбаеву Алию Сериковну – руководителя Национального центра оценки рисков АФМ.

Ранее Токаев провел совещание в АФМ и поставил ряд важных задач.

Кроме того, глава государства анонсировал появление генеральских должностей в АФМ.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
