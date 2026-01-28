Токаев наградил команду АФМ за образцовую службу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) государственные награды за образцовое исполнение служебного долга, сообщает Zakon.kz.

Указ о награждении государственными наградами опубликован на сайте Акорды 28 января 2026 года.

За образцовое исполнение служебного долга Токаев наградил:

орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы

Байшулакова Азамата Канатовича – советника председателя АФМ;

Есенова Ерика Омирбековича – руководителя Департамента экономических расследований по Павлодарской области АФМ.

медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"

Ержанұлы Ертілека – оперуполномоченного (дознавателя) Департамента экономических расследований по области Ұлытау АФМ;

Жаналиева Нурбола Арсланбековича – старшего следователя АФМ;

Искакова Мустафу Шормановича – оперуполномоченного (дознавателя) по особо важным делам АФМ;

Умербекова Ержана Мальгаждаровича – заместителя руководителя управления Департамента экономических расследований по городу Алматы АФМ;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Агжанбаеву Алию Сериковну – руководителя Национального центра оценки рисков АФМ.

Ранее Токаев провел совещание в АФМ и поставил ряд важных задач.

Кроме того, глава государства анонсировал появление генеральских должностей в АФМ.