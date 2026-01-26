#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев потребовал от правительства и КНБ полной цифровизации миграционного учета

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 14:48 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания в Генеральной прокуратуре заявил, что считает очень важной задачей полную цифровизацию в сфере регулирования миграции, сообщает Zakon.kz.

По его словам, необходимо провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции.

"Действительно, это крайне насущная проблема, о которой мы уже давно говорим, но положительные сдвиги пока незначительны. В мире сложилась сложная ситуация".Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства добавил, что по всему земному шару нарастают миграционные потоки.

"В таких условиях Казахстан оказывается удобным транзитным хабом и привлекательной страной для долгосрочного пребывания зарубежных мигрантов. В этой связи приоритетной задачей становится модернизация систем временного учета и мониторинга перемещения иностранных граждан для обеспечения миграционного контроля. Поручаю правительству совместно с КНБ ускорить работу в этой сфере".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 14:48
Токаев провел совещание в Генеральной прокуратуре

Также Токаев поручил правительству провести анализ и проверку всех внедренных цифровых решений. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
