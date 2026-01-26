Токаев потребовал от правительства и КНБ полной цифровизации миграционного учета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания в Генеральной прокуратуре заявил, что считает очень важной задачей полную цифровизацию в сфере регулирования миграции, сообщает Zakon.kz.

По его словам, необходимо провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции. "Действительно, это крайне насущная проблема, о которой мы уже давно говорим, но положительные сдвиги пока незначительны. В мире сложилась сложная ситуация". Касым-Жомарт Токаев Далее глава государства добавил, что по всему земному шару нарастают миграционные потоки. "В таких условиях Казахстан оказывается удобным транзитным хабом и привлекательной страной для долгосрочного пребывания зарубежных мигрантов. В этой связи приоритетной задачей становится модернизация систем временного учета и мониторинга перемещения иностранных граждан для обеспечения миграционного контроля. Поручаю правительству совместно с КНБ ускорить работу в этой сфере". Касым-Жомарт Токаев Материал по теме Токаев провел совещание в Генеральной прокуратуре Также Токаев поручил правительству провести анализ и проверку всех внедренных цифровых решений. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

