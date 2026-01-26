Токаев потребовал от правительства и КНБ полной цифровизации миграционного учета
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания в Генеральной прокуратуре заявил, что считает очень важной задачей полную цифровизацию в сфере регулирования миграции, сообщает Zakon.kz.
По его словам, необходимо провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции.
"Действительно, это крайне насущная проблема, о которой мы уже давно говорим, но положительные сдвиги пока незначительны. В мире сложилась сложная ситуация".Касым-Жомарт Токаев
Далее глава государства добавил, что по всему земному шару нарастают миграционные потоки.
"В таких условиях Казахстан оказывается удобным транзитным хабом и привлекательной страной для долгосрочного пребывания зарубежных мигрантов. В этой связи приоритетной задачей становится модернизация систем временного учета и мониторинга перемещения иностранных граждан для обеспечения миграционного контроля. Поручаю правительству совместно с КНБ ускорить работу в этой сфере".Касым-Жомарт Токаев
Материал по теме
Токаев провел совещание в Генеральной прокуратуре
Также Токаев поручил правительству провести анализ и проверку всех внедренных цифровых решений. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript