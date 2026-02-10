#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев поручил создать Национальный центр трансформации профессий

Astana Hub, Астана Хаб, Астана-Хаб, технопарк, IT, айти, программирование, программисты, IT-специалисты, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:10 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства затронул ряд системных проблем в сфере образования, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уверен, что следует продолжить "экономизацию" сферы образования с фокусом на кардинальное повышение эффективности государственного финансирования на всех уровнях – от детских садов до университетов.

"Подготовка кадров не поспевает за темпами стремительного распространения искусственного интеллекта и новых технологий в реальном секторе экономики. Профессии трансформируются быстрее, чем учебные программы и стандарты. В этих условиях недостаточно просто увеличивать выпуск IТ-специалистов или обучать общим цифровым навыкам".Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что Казахстану нужны профессионалы в каждой отрасли, способные применять ИИ и повышать производительность на конкретных рабочих местах.

"Поручаю правительству совместно с ведущими компаниями создать Национальный центр трансформации профессий по модели ГЧП. Управление этим Центром следует передать консорциуму негосударственных компаний, поскольку бизнес быстрее адаптируется и лучше знает требования рынка. В свою очередь задача государства – определить правила, обеспечить прозрачность, поддержать спрос и масштабирование решений".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, поручил провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ. Об этом читайте тут.

