Политика

Токаев объявил 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 15:31 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 6 января 2026 года, подписал указ об объявлении 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Официальный документ опубликован на сайте Акорды.

Так, в целях дальнейшего развития цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта глава государства постановил:

  1. Объявить 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта.
  2. Правительству принять необходимые меры по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта.
  3. Контроль за исполнением указа возложить на Администрацию президента.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

Стоит отметить, что во время поздравления казахстанцев с Новым годом Токаев заявил, что 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

Кроме того, в интервью газете Turkistan глава государства уточнил, что "цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и многих других сфер жизни – от государственного управления до образования и медицины".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
