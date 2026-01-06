Токаев объявил 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 6 января 2026 года, подписал указ об объявлении 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.
Официальный документ опубликован на сайте Акорды.
Так, в целях дальнейшего развития цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта глава государства постановил:
- Объявить 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта.
- Правительству принять необходимые меры по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта.
- Контроль за исполнением указа возложить на Администрацию президента.
Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.
Стоит отметить, что во время поздравления казахстанцев с Новым годом Токаев заявил, что 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.
Кроме того, в интервью газете Turkistan глава государства уточнил, что "цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и многих других сфер жизни – от государственного управления до образования и медицины".
