Токаев объявил 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 6 января 2026 года, подписал указ об объявлении 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Официальный документ опубликован на сайте Акорды.

Так, в целях дальнейшего развития цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта глава государства постановил:

Объявить 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Правительству принять необходимые меры по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта. Контроль за исполнением указа возложить на Администрацию президента.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

Стоит отметить, что во время поздравления казахстанцев с Новым годом Токаев заявил, что 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

Кроме того, в интервью газете Turkistan глава государства уточнил, что "цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и многих других сфер жизни – от государственного управления до образования и медицины".