Политика

Токаев выступил на Форуме волонтеров

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 12:40 Фото: akorda.kz
Быть добровольцем – значит совершать благие дела, творить добро, быть примером для других, верно служить своей Родине и заботиться о ней. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме волонтеров, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к собравшимся, глава государства уточнил:

"Безусловно, сегодняшняя встреча имеет особое значение. Здесь собрались представители молодежи из разных регионов страны. В каждом из вас я вижу подлинных патриотов, созидательных и неравнодушных молодых людей, которые трудятся во благо общества. Этот год во всем мире проходит под знаком Международного года волонтеров. Как вы знаете, с данной инициативой я выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Наше предложение получило глобальную поддержку. Казахстан как передовая страна продвигает общие для всего человечества ценности и передает их будущим поколениям".

По его словам, только люди с благородными помыслами и чистым сердцем встают на этот путь. Становясь волонтерами, они посвящают себя неустанному труду.

"Без преувеличения можно заявить, что волонтерское движение является отражением прогрессивно мыслящего общества".Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев выразил всем искреннюю благодарность.

"Вы находитесь в авангарде всех добрых начинаний, среди людей, вносите значительный вклад в процветание страны. Только что прозвучали глубокие выступления участников, которые высказали ряд конструктивных предложений. Я поддерживаю большинство из них и дам поручение воплотить в жизнь самые перспективные идеи". Касым-Жомарт Токаев

Позднее Токаев призвал оцифровать волонтерскую деятельность.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
