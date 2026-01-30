#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Политика

Токаев – к волонтерам: Мечтайте сделать этот мир лучше

форум, участники, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 13:18 Фото: akorda.kz
Сегодня, 30 января 2026 года, выступая на Форуме волонтеров, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к ним с призывом, сообщает Zakon.kz.

Президент убежден, что каждый волонтер в нашей стране является ярким примером такого истинного патриотизма.

"Идея именно ответственного и созидательного патриотизма близка сердцу каждого волонтера – в этом у меня нет никаких сомнений. Ведь истинная любовь к Отечеству заключается в ежедневном добросовестном труде граждан во имя личного и общественного блага, стремлении сделать мир лучше. Известнейший общественный деятель, пастор Мартин Лютер Кинг говорил: "I have a dream" ("У меня есть мечта"). Так что мечтайте сделать этот мир лучше. Я полагаю, что вы добьетесь этого".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства обратился к бизнесменам, которых призвал уделить особое внимание корпоративному волонтерству и активно поддерживать соответствующие проекты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам
12:57, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам
Президент подчеркнул героизм волонтеров во время пандемии и паводков в Казахстане
12:44, Сегодня
Президент подчеркнул героизм волонтеров во время пандемии и паводков в Казахстане
"Судьбоносное для Казахстана время": президент высказался о Конституционной реформе
13:08, Сегодня
"Судьбоносное для Казахстана время": президент высказался о Конституционной реформе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер "Хартса" рассказал о будущем Чеснокова в клубе
13:41, Сегодня
Главный тренер "Хартса" рассказал о будущем Чеснокова в клубе
Уроженец Казахстана сделал вес перед крупным турниром UFC 325
13:20, Сегодня
Уроженец Казахстана сделал вес перед крупным турниром UFC 325
Легионер "Кайрата" подчеркнул заслуги команды в Лиге чемпионов
12:55, Сегодня
Легионер "Кайрата" подчеркнул заслуги команды в Лиге чемпионов
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
12:20, Сегодня
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: