Токаев – к волонтерам: Мечтайте сделать этот мир лучше

Фото: akorda.kz

Сегодня, 30 января 2026 года, выступая на Форуме волонтеров, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к ним с призывом, сообщает Zakon.kz.

Президент убежден, что каждый волонтер в нашей стране является ярким примером такого истинного патриотизма. "Идея именно ответственного и созидательного патриотизма близка сердцу каждого волонтера – в этом у меня нет никаких сомнений. Ведь истинная любовь к Отечеству заключается в ежедневном добросовестном труде граждан во имя личного и общественного блага, стремлении сделать мир лучше. Известнейший общественный деятель, пастор Мартин Лютер Кинг говорил: "I have a dream" ("У меня есть мечта"). Так что мечтайте сделать этот мир лучше. Я полагаю, что вы добьетесь этого". Касым-Жомарт Токаев Ранее глава государства обратился к бизнесменам, которых призвал уделить особое внимание корпоративному волонтерству и активно поддерживать соответствующие проекты.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: