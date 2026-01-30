Токаев призвал оцифровать волонтерскую деятельность

Во время форума волонтеров, прошедшего 30 января 2026 года, президент Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создания цифрового паспорта волонтера, сообщает Zakon.kz.

По его словам, необходимо широко внедрять новые технологии в волонтерскую деятельность.

"В Послании мною поставлена задача в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Работа в этом направлении уже идет", – уточнил глава государства.

Передовые технологии, и прежде всего искусственный интеллект, начинают проникать во все сферы жизни страны.

"Волонтерское движение не должно оставаться в стороне. Полностью поддерживаю идею создания цифрового паспорта волонтера". Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме Токаев выступил на Форуме волонтеров

Также, выступая на Форуме волонтеров, Токаев отметил их героизм и рассказал, сколько волонтеров насчитывается в Казахстане.