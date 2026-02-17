#Референдум-2026
Политика

Новые возможности для экспорта: Казахстан и Монголия переходят к свободной торговле

мажилис ратифицировал временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 18:09
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал закон о временном торговом соглашении между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Монголией – с другой, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны", – говорится в сообщении.

Отметим, что основной целью соглашения является развитие и укрепление торговых связей между странами Евразийского экономического союза и Монголией, а также создание благоприятных условий для продвижения казахстанских товаров на рынок Монголии.

Исполняющая обязанности министра торговли и интеграции Жанель Кушукова сообщила, что 90% пошлин между Казахстаном и Монголией будут обнулены, за исключением чувствительных товаров, при этом соглашение предусматривает механизмы защиты внутреннего рынка, включая технические, санитарные и ограничительные меры.

Во время обсуждения депутаты поинтересовались, исключены ли риски поступления на казахстанский рынок товаров из третьих стран под видом продукции из Монголии.

Ранее Сенат ратифицировал соглашение о либерализации торговли ЕАЭС с Монголией.

