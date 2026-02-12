Сенат ратифицировал соглашение о либерализации торговли ЕАЭС с Монголией

Депутаты Сената ратифицировали закон о временном торговом соглашении между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Монголией – с другой, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Шакарим Букгутов озвучил, что основной целью рассматриваемого закона является либерализация и упрощение торговли товарами между сторонами посредством снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров.

На сегодняшний день торговое взаимодействие с Монголией демонстрирует положительную динамику. Так, по итогам 2025 года товарооборот между нашими странами составил 133,5 млн долларов США, при этом экспорт казахстанской продукции занимает доминирующую долю – более 123 млн долларов. Соглашение позволит расширить рынок для отечественных производителей через беспошлинный режим для 367 приоритетных товарных позиций. Такой формат позволяет сфокусировать преференции на продукцию с высокой добавленной стоимостью, формирующей основу нашего несырьевого экспорта", – сказал он.

По его словам, в первую очередь это создает условия для развития сферы машиностроения и агропромышленного комплекса.

"Учитывая, что объем поставок в этих секторах уже демонстрирует стабильный рост и превысил 120 млн долларов, либерализация тарифов обеспечит нашим предприятиям решающее ценовое преимущество и позволит значительно расширить свое присутствие на рынке Монголии. Наряду с тарифными преференциями Соглашение радикально упрощает таможенное администрирование, устанавливая жесткий регламент по выпуску грузов в течение четырех часов с момента регистрации декларации, что существенно минимизирует временные издержки бизнеса", – дополнил депутат.

Он рассказал, что параллельно с этим формируется современная цифровая среда за счет закрепления норм по оптимизации трансграничной электронной торговли и взаимного признания юридической силы электронных подписей.

"В вопросах технического регулирования, санитарного и фитосанитарного контроля стороны переходят на строгие стандарты ВТО, что гарантирует прозрачность требований и исключает применение необоснованных барьеров. Институциональный каркас взаимодействия завершает создание Совместного комитета, который станет основным инструментом мониторинга, оперативного разрешения споров и обеспечения прямой защиты интересов отечественных предпринимателей на монгольском рынке", – дополнил Шакарим Букгутов.

