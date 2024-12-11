ЕАЭС и Монголия заключат временное торговое соглашение
Фото: freepik, Zakon.kz
Президент РК указом от 9 декабря 2024 года одобрил проект Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, сообщает Zakon.kz.
Целью Соглашения являются:
- упрощение торговли товарами между странами посредством в том числе снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров;
- поддержка экономического и торгового взаимодействия;
- поощрение расширения и диверсификации торговли.
В частности, документ обнуляет таможенные пошлины на 375 товаров, среди которых мясо, колбасные изделия, мед, пиво, косметическая продукция, изделия из кожи, ковры, одежда и многое другое.
Соглашение позволит казахстанским товаропроизводителям получить выгодные условия для поставки своих товаров на рынок Монголии.
Подписать временное соглашение уполномочили заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина.
Указ введен в действие с 9 декабря 2024 года.
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