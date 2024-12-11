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Право

ЕАЭС и Монголия заключат временное торговое соглашение

ЕАЭС и Монголия заключат временное торговое соглашение, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 12:55 Фото: freepik, Zakon.kz
Президент РК указом от 9 декабря 2024 года одобрил проект Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, сообщает Zakon.kz.

Целью Соглашения являются:

  • упрощение торговли товарами между странами посредством в том числе снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров;
  • поддержка экономического и торгового взаимодействия;
  • поощрение расширения и диверсификации торговли.

В частности, документ обнуляет таможенные пошлины на 375 товаров, среди которых мясо, колбасные изделия, мед, пиво, косметическая продукция, изделия из кожи, ковры, одежда и многое другое.

Соглашение позволит казахстанским товаропроизводителям получить выгодные условия для поставки своих товаров на рынок Монголии.

Подписать временное соглашение уполномочили заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина.

Указ введен в действие с 9 декабря 2024 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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