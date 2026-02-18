В Астане прошла экспертная встреча по обсуждению проекта новой Конституции

Сегодня в столице в Maqsut Narikbayev University состоялась экспертная встреча, посвященная обсуждению проекта новой Конституции в рамках подготовки к предстоящему референдуму.

Как передает официальный сайт столичного акимата, в работе участвовали депутаты Мажилиса Парламента, представители финансового и IT-секторов, молодежных организаций, общественных объединений и средств массовой информации.

Открывая встречу, аким столицы Женис Касымбек подчеркнул значимость предстоящего референдума для страны и отметил, что проект Конституции направлен на обеспечение устойчивого развития государства и защиту прав граждан.

"Главный смысл новой Конституции – человек и его права. Поскольку права и свобода граждан – ядро Основного закона", – заявил аким.

Фото: акимат города Астаны

Женис Касымбек напомнил, что документ закрепляет идею "Справедливого Казахстана", принцип "Закон и Порядок", а также развитие человеческого капитала.

"Особое внимание уделено образованию, науке, культуре и инновациям – это стратегический приоритет государства. Проект предусматривает формирование однопалатного Парламента – Құрылтай, а также создание новой площадки общенационального диалога – "Қазақстан Халық Кеңесі", – отметил глава столицы.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев подчеркнул значимость защиты прав граждан.

По его словам, жизнь, права и свободы человека – высшие ценности государства, и именно на этом строится вся концепция новой Конституции.

Он отметил, что проект закрепляет неотъемлемые и неотчуждаемые права, которые нельзя произвольно ограничивать и которые подлежат защите.

Фото: акимат города Астаны

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии "Ауыл" Серик Егизбаев, выступая на встрече, подчеркнул историческую преемственность и приоритет человеческого потенциала.

"Все ресурсы в первую очередь будут направлены на развитие человеческого потенциала. В новой Конституции особое место отведено нашей истории и корням. Мы – древний народ с тысячелетней историей Великой степи. Поэтому священная земля предков и наши границы закреплены как неделимая и неизменная высшая ценность", – отметил депутат.

Он также подчеркнул, что впервые в проекте закреплены нормы по защите персональных данных, банковской тайны, телефонных и интернет-переписок, статусу адвокатуры.

"Человек должен ощущать, что он защищен законом. Поэтому адвокаты получат полную независимость, а каждому задержанному будут немедленно разъясняться его права. Сроки содержания под стражей без решения суда строго регламентированы", – сказал С. Егизбаев.

Фото: акимат города Астаны

Депутат Мажилиса Марат Башимов отметил важность правозащитного потенциала проекта.

"Правозащитный потенциал Конституции основан на доктрине естественных прав: человек рождается – и права принадлежат ему от рождения. Мы усилили гарантии личных, политических, социально-экономических и культурных прав. Конституция закрепляет народный суверенитет, имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Единственным источником государственной власти является народ Казахстана", – подчеркнул он.

Кроме того, Башимов отметил принципы правового государства, независимость Конституционного суда, экологические права граждан и закрепление ценностей науки, образования и инноваций как стратегических ориентиров.

Свою позицию представили также финансовый директор AIX Жарас Мусабеков, председатель молодежного крыла "Жастар Рухы" партии Amanat Акерке Искандерова и CEO Codiplay Данабек Калиаждаров. Они подчеркнули значимость цифровых прав граждан, подготовки молодых специалистов в сфере IT и активного участия молодежи в развитии общества.