Онлайн-марафон "Референдум-2026", посвященный обсуждению проекта новой Конституции – трансляция

Сегодня, 14 февраля 2026 года, в Казахстане проходит онлайн-марафон "Референдум-2026", посвященный обсуждению проекта новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

В обсуждении в формате открытого диалога примут участие около 100 спикеров – члены Комиссии по Конституционной реформе, представители общественности, юристы, эксперты и гражданские активисты.

Онлайн-трансляция

11 февраля 2026 года Конституционная комиссия представила Касым-Жомарту Токаеву итоговый проект новой Конституции. Председатель Конституционной комиссии – председатель Конституционного суда Эльвира Азимова отметила, что по итогам обсуждения комиссия предложила вынести проект новой Конституции на всенародный референдум.

Позднее президент подписал указ о проведении республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции. Согласно документу, республиканский референдум пройдет 15 марта.

12 февраля был опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов и вынесенный на республиканский референдум.

Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума представил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман. Он же рассказал, сколько казахстанцев смогут проголосовать на референдуме по вопросу принятия новой Конституции.

По словам члена Центральной избирательной комиссии Михаила Бортника, предварительный расчет расходов для проведения референдума составил 20,8 млрд тенге. Он уточнил, что данные средства в республиканском бюджете на 2026 год не предусмотрены, поэтому средства будут выделяться из резерва правительства.

О том, что можно и что нельзя делать в период подготовки и проведения референдума, можете узнать здесь.