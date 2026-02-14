#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
496
588.01
6.42
Общество

Онлайн-марафон "Референдум-2026", посвященный обсуждению проекта новой Конституции – трансляция

Фото: Zakon.kz
Сегодня, 14 февраля 2026 года, в Казахстане проходит онлайн-марафон "Референдум-2026", посвященный обсуждению проекта новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

В обсуждении в формате открытого диалога примут участие около 100 спикеров – члены Комиссии по Конституционной реформе, представители общественности, юристы, эксперты и гражданские активисты.

Онлайн-трансляция

11 февраля 2026 года Конституционная комиссия представила Касым-Жомарту Токаеву итоговый проект новой Конституции. Председатель Конституционной комиссии – председатель Конституционного суда Эльвира Азимова отметила, что по итогам обсуждения комиссия предложила вынести проект новой Конституции на всенародный референдум.

Позднее президент подписал указ о проведении республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции. Согласно документу, республиканский референдум пройдет 15 марта.

12 февраля был опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов и вынесенный на республиканский референдум.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 12:02
Могут ли ввести в Казахстане онлайн-голосование

Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума представил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман. Он же рассказал, сколько казахстанцев смогут проголосовать на референдуме по вопросу принятия новой Конституции.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 12:02
Референдум по проекту новой Конституции: глава ЦКР обратился к казахстанцам

По словам члена Центральной избирательной комиссии Михаила Бортника, предварительный расчет расходов для проведения референдума составил 20,8 млрд тенге. Он уточнил, что данные средства в республиканском бюджете на 2026 год не предусмотрены, поэтому средства будут выделяться из резерва правительства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 12:02
Утвержден Календарный план мероприятий по подготовке к референдуму по проекту Конституции

О том, что можно и что нельзя делать в период подготовки и проведения референдума, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
