Работники крупного нефтеперерабатывающего завода КазМунайГаза поддержали проект новой Конституции

Делегация Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана" во главе с председателем Мажилиса Парламента РК Ерланом Кошановым посетила Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, где состоялась встреча с трудовым коллективом предприятия.

Работникам завода были разъяснены ключевые положения нового Основного закона страны. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что проект новой Конституции отражает стратегический курс развития Казахстана. Закрепление ключевых приоритетов на конституционном уровне создаст устойчивые условия для экономического роста и укрепления национальной конкурентоспособности.

Фото: КазМунайГаз

Члены делегации акцентировали внимание на том, что проект новой Конституции впервые закрепляет развитие человеческого капитала – образования, науки и инноваций в качестве высшего стратегического приоритета. Именно интеллектуальный потенциал нации становится главной движущей силой современной экономики.

Фото: КазМунайГаз

Особое внимание уделили вопросам экологии. Для нефтеперерабатывающей отрасли бережное отношение к природе является одним из главных приоритетов. В проекте новой Конституции закрепляется формирование высокой экологической культуры и право граждан на благоприятную окружающую среду. Это задает четкие рамки для дальнейшего развития законодательства и повышает ответственность государства, предприятий и общества за сохранение чистой природы для будущих поколений.

Заводчане особо отметили значимость Конституционной реформы и выразили поддержку проведению референдума, который состоится 15 марта 2026 года.