Политика

Президент обратился к казахстанцам по случаю начала месяца Рамазан

Мусульманство, ислам, мусульмане, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 08:09 Фото: freepik
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к верующим казахстанцам по случаю начала месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что для десятков и сотен миллионов людей это время духовного очищения, нравственного самосовершенствования, проявления милосердия и сострадания к ближнему.

"Ораза прививает стойкость и терпение, а также взращивает такие лучшие человеческие качества, как скромность, ответственность и добропорядочность. Духовные ценности Оразы следует воспринимать осознанно, зрело, комплексно оценивая происходящие вокруг нас сложные процессы. И это тоже проявление правильного понимания могущества и милости Всевышнего", – сказал Токаев.

Он добавил, что Казахстан вступил в эпоху исторической по своей сути трансформации и модернизации. На республиканский референдум представлен проект новой народной Конституции. Это Основной закон, определяющий развитие нашего государства по пути прогресса и справедливости.

Документ олицетворяет собой укрепление нашей многовековой государственности, повышение эффективности политических, гражданских, экономических институтов, направлен на защиту прав человека.

"Всячески оберегая и поддерживая традиционные духовные и культурные ценности, мы формируем новый национальный менталитет, правильно воспринимающий и поддерживающий такие общественные принципы, как Верховенство права и законности, Порядок и Чистота, Справедливость и Патриотизм. Все эти принципы созвучны вечным ценностям священного Рамазана", – сказал Токаев.

Ранее сообщалось о том, что Токаев встретился в Вашингтоне с соотечественниками.

Аксинья Титова
Читайте также
Новые требования к проведению культурно-массовых мероприятий установили в Казахстане
09:00, Сегодня
Новые требования к проведению культурно-массовых мероприятий установили в Казахстане
Президент поздравил казахстанцев с началом Рамазана
08:04, 23 марта 2023
Президент поздравил казахстанцев с началом Рамазана
На имя Токаева продолжают поступать поздравления по случаю начала Рамазана
19:04, 30 марта 2023
На имя Токаева продолжают поступать поздравления по случаю начала Рамазана
