Президент обратился к казахстанцам по случаю начала месяца Рамазан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к верующим казахстанцам по случаю начала месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что для десятков и сотен миллионов людей это время духовного очищения, нравственного самосовершенствования, проявления милосердия и сострадания к ближнему.

"Ораза прививает стойкость и терпение, а также взращивает такие лучшие человеческие качества, как скромность, ответственность и добропорядочность. Духовные ценности Оразы следует воспринимать осознанно, зрело, комплексно оценивая происходящие вокруг нас сложные процессы. И это тоже проявление правильного понимания могущества и милости Всевышнего", – сказал Токаев.

Он добавил, что Казахстан вступил в эпоху исторической по своей сути трансформации и модернизации. На республиканский референдум представлен проект новой народной Конституции. Это Основной закон, определяющий развитие нашего государства по пути прогресса и справедливости.

Документ олицетворяет собой укрепление нашей многовековой государственности, повышение эффективности политических, гражданских, экономических институтов, направлен на защиту прав человека.

"Всячески оберегая и поддерживая традиционные духовные и культурные ценности, мы формируем новый национальный менталитет, правильно воспринимающий и поддерживающий такие общественные принципы, как Верховенство права и законности, Порядок и Чистота, Справедливость и Патриотизм. Все эти принципы созвучны вечным ценностям священного Рамазана", – сказал Токаев.

Ранее сообщалось о том, что Токаев встретился в Вашингтоне с соотечественниками.