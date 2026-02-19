Токаев встретился в Вашингтоне с соотечественниками

Президент Касым-Жомарт Токаев провел в Вашингтоне встречу с гражданами Казахстана, проживающими и обучающимися в Соединенных Штатах Америки, сообщает Zakon.kz.

Во время беседы глава государства отметил, что возлагает большие надежды на молодое поколение. Он подчеркнул, что государство уделяет особое внимание вопросам развития молодежи и созданию условий для ее самореализации.

Президент напомнил о предстоящем в марте республиканском референдуме по проекту новой Конституции Республики Казахстан, подчеркнув его историческое значение для будущего нашей страны.





В свою очередь студенты и молодые исследователи выразили признательность Касым-Жомарту Токаеву за всестороннюю поддержку сферы науки и образования.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон.