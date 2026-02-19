#Референдум-2026
Политика

Токаев встретился в Вашингтоне с соотечественниками

Президент Казахстана в США, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 08:03 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел в Вашингтоне встречу с гражданами Казахстана, проживающими и обучающимися в Соединенных Штатах Америки, сообщает Zakon.kz.

Во время беседы глава государства отметил, что возлагает большие надежды на молодое поколение. Он подчеркнул, что государство уделяет особое внимание вопросам развития молодежи и созданию условий для ее самореализации.

Президент напомнил о предстоящем в марте республиканском референдуме по проекту новой Конституции Республики Казахстан, подчеркнув его историческое значение для будущего нашей страны.


В свою очередь студенты и молодые исследователи выразили признательность Касым-Жомарту Токаеву за всестороннюю поддержку сферы науки и образования.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон.

Аксинья Титова
Президент обратился к казахстанцам по случаю начала месяца Рамазан
08:09, Сегодня
Президент обратился к казахстанцам по случаю начала месяца Рамазан
Токаев встретился с гендиректором TikTok
16:33, 12 октября 2023
Токаев встретился с гендиректором TikTok
Токаев поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом
23:02, 05 декабря 2024
Токаев поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом
Смена лидера произошла в чемпионате Казахстана по хоккею после возобновления игр
09:22, Сегодня
Смена лидера произошла в чемпионате Казахстана по хоккею после возобновления игр
Французский теннисист угрожал Алькарасу после поражения в Дохе
09:20, Сегодня
Французский теннисист угрожал Алькарасу после поражения в Дохе
Воспитанник "Кайрата" стал игроком "Атырау"
08:54, Сегодня
Воспитанник "Кайрата" стал игроком "Атырау"
"Никаких казахстанских сюрпризов": эксперт о судействе Самоделкиной на Олимпиаде
08:20, Сегодня
"Никаких казахстанских сюрпризов": эксперт о судействе Самоделкиной на Олимпиаде
