#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Общество

Дата празднования Дня Конституции может измениться в Казахстане

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 12:50 Фото: Zakon.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты 19 февраля 2026 года рассказал, может ли измениться календарь праздников Казахстана в случае принятия новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что день принятия Основного закона будет Днем Конституции.

"Люди имеют право проголосовать так, как они считают для себя правильным, как они видят, никто же не ограничивает. Поэтому и объявляется референдум, чтобы узнать мнение наших граждан. Как наши граждане решат, так и будет принято соответствующее решение. Если поддержат, будет у нас новая Конституция и будет День Конституции 15 марта", – заявил он.

Ранее Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о сроках парламентских выборов в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В Казахстане предложили усилить поддержку доноров
13:19, Сегодня
В Казахстане предложили усилить поддержку доноров
Ашимбаев прокомментировал слухи о возможном назначении вице-президентом
12:19, Сегодня
Ашимбаев прокомментировал слухи о возможном назначении вице-президентом
Когда могут пройти выборы депутатов Курултая, рассказал Ашимбаев
12:26, Сегодня
Когда могут пройти выборы депутатов Курултая, рассказал Ашимбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский боец показал отличную форму перед дебютом в карде с экс-чемпионом UFC
13:42, Сегодня
Казахстанский боец показал отличную форму перед дебютом в карде с экс-чемпионом UFC
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Сегодня
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Сегодня
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Сегодня
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: