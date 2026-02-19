Дата празднования Дня Конституции может измениться в Казахстане

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты 19 февраля 2026 года рассказал, может ли измениться календарь праздников Казахстана в случае принятия новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что день принятия Основного закона будет Днем Конституции. "Люди имеют право проголосовать так, как они считают для себя правильным, как они видят, никто же не ограничивает. Поэтому и объявляется референдум, чтобы узнать мнение наших граждан. Как наши граждане решат, так и будет принято соответствующее решение. Если поддержат, будет у нас новая Конституция и будет День Конституции 15 марта", – заявил он. Ранее Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о сроках парламентских выборов в Казахстане.

