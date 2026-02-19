Ашимбаев прокомментировал слухи о возможном назначении вице-президентом

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты 19 февраля 2026 года прокомментировал возможные кадровые решения после принятия новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев считает, что такие разговоры уводят общественное обсуждение не в то направление.

"Все эти разговоры, они не имеют под собой основания, и все кадровые вопросы после референдума, если народ Казахстана поддержит новый проект Конституции, они будут решаться в соответствии с новой Конституцией страны. Есть блок вопросов, который является прерогативой президента нашей страны, в том числе и после принятия новой Конституции – в том числе назначение тех или иных должностных лиц. Какие-либо комментарии для себя считаю здесь некорректными и излишними", – заявил он.

По его словам, в случае принятия новой Конституции, Сенат прекратит свои полномочия с 1 июля.

Маулен Ашимбаев выразил готовность "на любом участке дальше продолжать служить стране, реализовывать те или иные инициативы нашего главы государства, помогать строить справедливый, демократический, социальный, инновационный Казахстан".

20 января 2026 года на V заседании Национального курултая стало известно о намерении создать в Казахстане новую должность вице-президента, с соответствующим ее закреплении в Конституции.