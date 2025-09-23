Токаев направил поздравительную телеграмму в Саудовскую Аравию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю национального праздника Королевства Саудовская Аравия, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды за 23 сентября 2025 года, глава государства от имени казахстанцев и от себя лично поздравил Хранителя двух святынь – короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, а также народ страны с Национальным днем.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия стала одним из надежных и ключевых партнеров Казахстана в арабском мире и на Ближнем Востоке.

В заключительной части Касым-Жомарт Токаев пожелал королю и наследному принцу успехов в их ответственных должностях, а народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.

