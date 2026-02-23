#Референдум-2026
Политика

Безопасность туристов стала ключевой темой встречи Токаева и министра МВД Грузии

Токаев, глава МВД Грузии, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 12:51 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Грузии Гелу Геладзе, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 23 февраля 2026 года, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка и противодействия преступности.

Президент отметил, что Грузия является важным и надежным партнером нашей страны на Южном Кавказе.

По его словам, отношения между двумя народами, имеющие глубокие исторические корни, прошли испытание временем.

В свою очередь Гела Геладзе рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе грузинских правоохранительных органов по обеспечению безопасности иностранных туристов, в том числе граждан Казахстана.

Фото: akorda.kz

Министерства внутренних дел Казахстана и Грузии намерены укреплять сотрудничество в таких направлениях, как борьба с организованной преступностью, нарко- и киберпреступностью, экстремизмом, а также обмен передовым опытом и подготовка кадров.

В завершение глава государства передал слова приветствия президенту Грузии Михаилу Кавелашвили и премьер-министру Ираклию Кобахидзе.

Казахстанцам, планирующим отдых в Грузии, стоит учесть важное изменение при въезде в страну

Ранее мы рассказывали, что иностранцам ряда профессий запретят работать в Грузии с 1 марта. Читайте об этом тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
