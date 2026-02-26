Александр Вучич прибыл в Астану: кто и как встретил высокого гостя в аэропорту

В Астану сегодня, 26 февраля 2026 года, с официальным визитом прилетел президент Сербии Александр Вучич, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Президент Сербии Александр Вучич по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева прибыл в Казахстан с официальным визитом".

Отмечается, что в аэропорту президента Сербии встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Уточняется, что в рамках официального визита Александра Вучича в РК планируются переговоры на высшем уровне по вопросам дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Фото: primeminister.kz

"Сербия является близким и надежным партнером Казахстана на Балканском полуострове. За 30 лет дипломатических отношений между двумя странами установлены дружественные связи, основанные на уважении, доверии и взаимовыгодном партнерстве". Пресс-служба правительства РК

Согласно предоставленной информации, товарооборот между Казахстаном и Сербией по итогам прошлого года вырос на 7,6%, превысив 107 млн долларов.

Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 26-27 февраля 2026 года Астану с официальным визитом посетит президент Сербии Александр Вучич.