Александр Вучич прибыл в Астану: кто и как встретил высокого гостя в аэропорту
Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК:
"Президент Сербии Александр Вучич по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева прибыл в Казахстан с официальным визитом".
Отмечается, что в аэропорту президента Сербии встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Фото: primeminister.kz
Уточняется, что в рамках официального визита Александра Вучича в РК планируются переговоры на высшем уровне по вопросам дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия.
"Сербия является близким и надежным партнером Казахстана на Балканском полуострове. За 30 лет дипломатических отношений между двумя странами установлены дружественные связи, основанные на уважении, доверии и взаимовыгодном партнерстве".Пресс-служба правительства РК
Согласно предоставленной информации, товарооборот между Казахстаном и Сербией по итогам прошлого года вырос на 7,6%, превысив 107 млн долларов.
Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 26-27 февраля 2026 года Астану с официальным визитом посетит президент Сербии Александр Вучич.