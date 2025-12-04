Токаев встретил высокого гостя в Акорде

Сегодня, 4 декабря 2025 года, в Астану с официальным визитом прилетел президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Президент Европейского совета Антониу Кошта прибыл в Акорду для переговоров с главой государства. Высокого гостя встретил президент Касым-Жомарт Токаев", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

О том, что Астану с официальным визитом планирует посетить президент Европейского совета Антониу Кошта, стало известно 3 декабря 2025 года. В пресс-службе президента РК уточнили, что Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта проведут переговоры и обсудят перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и ЕС. Также отмечалось, что в этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.