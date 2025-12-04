#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Политика

Токаев встретил высокого гостя в Акорде

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 16:47 Фото: akorda.kz
Сегодня, 4 декабря 2025 года, в Астану с официальным визитом прилетел президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Президент Европейского совета Антониу Кошта прибыл в Акорду для переговоров с главой государства. Высокого гостя встретил президент Касым-Жомарт Токаев", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

О том, что Астану с официальным визитом планирует посетить президент Европейского совета Антониу Кошта, стало известно 3 декабря 2025 года. В пресс-службе президента РК уточнили, что Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта проведут переговоры и обсудят перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и ЕС. Также отмечалось, что в этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В России рассказали о совместной спецоперации с Казахстаном: в чем ее особенность
17:35, Сегодня
В России рассказали о совместной спецоперации с Казахстаном: в чем ее особенность
Астану в четверг посетит президент Европейского совета Антониу Кошта
18:41, 03 декабря 2025
Астану в четверг посетит президент Европейского совета Антониу Кошта
Высокую гостью встретили в Акорде – фоторепортаж
11:54, 30 мая 2025
Высокую гостью встретили в Акорде – фоторепортаж
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: