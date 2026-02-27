Токаев подписал указ о допустимых массах и габаритах транспорта в странах ЕАЭС
Как гласит публикация в Telegram-канале Акорды за 27 февраля 2026 года, документ, подписанный 13 декабря 2024 года в Москве, направлен на гармонизацию требований к параметрам транспортных средств на территории стран ЕАЭС.
Его реализация позволит обеспечить равные и прозрачные условия для международных автоперевозчиков.
Основные цели Соглашения:
- эффективное использование транзитного потенциала ЕАЭС;
- повышение эффективности международных автомобильных перевозок по евразийским транспортным коридорам;
- обеспечение сохранности автомобильной инфраструктуры;
- повышение безопасности дорожного движения;
- улучшение качества транспортных услуг.
Также, согласно официальной публикации, принятие указа создает правовые условия для дальнейшего развития транзитных перевозок и укрепления позиций Казахстана как ключевого транспортно-логистического хаба региона.
Кроме того, известно, что с 11 февраля 2026 года на территории Евразийского экономического союза вводится система отслеживания перевозок товаров с применением навигационных пломб.