Токаев подписал указ о допустимых массах и габаритах транспорта в странах ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о ратификации Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств – членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры, сообщает Zakon.kz.

Как гласит публикация в Telegram-канале Акорды за 27 февраля 2026 года, документ, подписанный 13 декабря 2024 года в Москве, направлен на гармонизацию требований к параметрам транспортных средств на территории стран ЕАЭС.

Его реализация позволит обеспечить равные и прозрачные условия для международных автоперевозчиков.

Основные цели Соглашения:

эффективное использование транзитного потенциала ЕАЭС;

повышение эффективности международных автомобильных перевозок по евразийским транспортным коридорам;

обеспечение сохранности автомобильной инфраструктуры;

повышение безопасности дорожного движения;

улучшение качества транспортных услуг.

Также, согласно официальной публикации, принятие указа создает правовые условия для дальнейшего развития транзитных перевозок и укрепления позиций Казахстана как ключевого транспортно-логистического хаба региона.

Кроме того, известно, что с 11 февраля 2026 года на территории Евразийского экономического союза вводится система отслеживания перевозок товаров с применением навигационных пломб.