Что нужно учитывать при ввозе электромобиля в Казахстан

Главный эксперт управления неторгового оборота Комитета государственных доходов МФ РК Медет Меделбай в прямом эфире на странице в Instagram 24 февраля 2026 года разъяснил правила таможенного оформления и ввоза электромобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Медет Меделбай напомнил, что с 2022 по 2025 год электромобили в Казахстан, согласно решению Таможенного союза, можно было ввозить на льготных условиях, то есть с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.

"Каждый год Казахстану выделялась квота. В 2022 году – 10 тысяч таких транспортных средств, с 2023 по 2205 год – 15 тысяч электромобилей на каждый год. То есть у наших граждан была очень хорошая возможность приобрести электромобиль без уплаты таможенных пошлин и налогов. Но в конце 2025 года комиссией ЕАЭК было принято решение о том, что на 2026 год квота продлеваться не будет, то есть с 2026 года ввоз электромобилей в Казахстан будет осуществляться в общеустановленном порядке с уплатой всех причитающихся таможенных платежей и налогов", – пояснил спикер.

По его словам, есть три способа таможенного оформления транспортного средства с электрическим двигателем. Первый способ – оформление по Декларации на товары (ДТ). В данном случае предусмотрено два варианта ставок:

По ставкам, применяемым в рамках обязательств Республики Казахстан перед ВТО: таможенный сбор – 6 МРП; НДС – 16%.

Но нужно понимать, что товары, в отношении которых применены пониженные ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с обязательствами ВТО, не подлежат вывозу на территорию других государств – членов ЕАЭС и могут реализовываться исключительно на территории Казахстана, то есть пользоваться и распоряжаться этим авто можно будет только на территории Казахстана.

По Единому таможенному тарифу (ЕТТ) ЕАЭС: таможенный сбор – 6 МРП; ввозная таможенная пошлина – 15% от таможенной стоимости; налог на добавленную стоимость (НДС) – 16%. Плюс данного варианта в том, что можно реализовывать и выезжать за пределы РК.

Второй способ – это оформление по Пассажирской таможенной декларации (ПТД). В этом случае применяется совокупный таможенный платеж в размере 31% от таможенной стоимости транспортного средства.

"Электромобили можно ввезти в Казахстан как для личного пользования, так и для коммерческих целей. Один человек может ввезти в год один электромобиль. Бывает, человек в декабре ввез и думает, что может теперь в январе еще одну ввезти. Нет. Надо понимать, что прошел всего месяц по факту, но по правилам следующий ввоз возможен спустя 365 дней", – подчеркнул Медет Меделбай.

Ранее в Комитете государственных доходов сообщили, что установленная на 2025 год квота на льготный ввоз электромобилей полностью использована.