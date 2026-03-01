#Референдум-2026
Политика

Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем благодарности

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 08:09 Фото: akorda.kz
1 марта 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, этот праздник олицетворяет идущие из глубины веков ценности нашего народа – взаимное уважение, милосердие, солидарность. Благодарность во все времена служила нравственной основой казахстанского общества, укрепляя доверие и единство.

Быть благодарным к окружающим тебя людям – это значит быть готовым прийти к ним на помощь в трудное время, оказать им духовную поддержку. В это неспокойное время такая традиция особенно важна.

"В этот день мы выражаем признательность старшему поколению, которое сохранило страну в годы тяжелых испытаний и передало нам богатое наследие. Мы благодарим педагогов, врачей, работников культуры, предпринимателей, представителей рабочих профессий, полицейских, пожарных, спасателей и всех, кто своим честным трудом вносит весомую лепту в развитие страны", – сказал Токаев.

Особые слова благодарности президент адресовал молодежи, волонтерам.

Он пояснил, что Казахстан вступил в период исторической по своему масштабу трансформации. Проект новой народной Конституции, представленный на республиканский референдум, призван усилить систему защиты прав человека, повысить эффективность и ответственность институтов власти, укрепить нашу священную Независимость и Суверенитет. Новая Конституция – это прочная основа нашего будущего, которую мы закладываем вместе.

"День благодарности напоминает нам, что судьба страны находится в руках каждого гражданина, поскольку успех намеченных преобразований зависит от нашей сплоченности, зрелости и осознанной гражданской позиции. Опираясь на принципы Закона и Порядка, солидарности, единства и уважения к традициям, мы сможем построить Сильный, Справедливый, Чистый, Прогрессивный Казахстан. Убежден, что, укрепляя согласие и взаимное доверие, мы достигнем новых высот во имя процветания нашей Родины – Республики Казахстан".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев обратился к главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта.

Аксинья Титова
