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Политика

С Днем благодарности поздравил казахстанцев президент

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 08:28 Фото: akorda.kz
1 марта 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает Zakon.kz.

По его словам, этот светлый праздник олицетворяет нашу взаимную признательность, солидарность и уважение друг к другу.

"Единство и сплоченность, беззаветная любовь к родной земле испокон веков помогали нашему народу преодолевать самые трудные испытания и вызовы. Эти основополагающие ценности стали неотъемлемой частью нашей общенациональной идентичности".Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Президент отметил, что сегодня перед нами стоят масштабные задачи по реализации системных и всесторонних реформ.

"Важно, чтобы все граждане в полной мере осознавали свою долю ответственности за судьбу страны. Только вместе мы сможем достичь успехов на пути построения справедливого и гармоничного общества", – считает глава государства. 

С 1 марта 2016 года жители нашей страны ежегодно встречают День благодарности, когда принято говорить "спасибо" близким и далеким. Ранее Zakon.kz рассказал, как этот праздник возник и в чем его глубинный смысл.

Аксинья Титова
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