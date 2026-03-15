Референдум в Казахстане проходит открыто и на высоком уровне – секретарь ЦИК РФ

Международный наблюдатель, секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Наталья Бударина 15 марта 2026 года посетила избирательный участок №282 в Астане и ознакомилась с ходом голосования, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, организация процесса на участке находится на высоком уровне. Наблюдатель отметила, что для граждан созданы все условия, чтобы они могли свободно и объективно выразить свою позицию.

"Мы побывали на нескольких участках и вчера, и сегодня. Везде процесс голосования организован в соответствии с требованиями закона. В целом, атмосфера очень хорошая – в некоторых местах играет музыка, звучат песни. Все это создает ощущение, что сегодняшний день особенный и очень важный. Это значимый день для Казахстана", – сказала Наталья Бударина.

Она также отметила особую атмосферу на избирательных участках.

"Хочу отдельно отметить, что многие люди приходят на участки целыми семьями, даже с маленькими детьми. Я считаю, что это очень правильная тенденция. Участие всей семьи в таких важных общественно-политических событиях – хороший пример для будущего поколения", – подчеркнула Наталья Бударина.

Кроме того, она обратила внимание на большое количество наблюдателей на участках.

"Еще один важный момент – на каждом участке работает много наблюдателей, в том числе международных. Их присутствие на сегодняшнем событии является показателем открытости и прозрачности процесса", – добавила Наталья Бударина.

