#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Политика

Референдум в Казахстане проходит открыто и на высоком уровне – секретарь ЦИК РФ

секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 12:35 Фото: РСК Астаны
Международный наблюдатель, секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Наталья Бударина 15 марта 2026 года посетила избирательный участок №282 в Астане и ознакомилась с ходом голосования, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, организация процесса на участке находится на высоком уровне. Наблюдатель отметила, что для граждан созданы все условия, чтобы они могли свободно и объективно выразить свою позицию.

"Мы побывали на нескольких участках и вчера, и сегодня. Везде процесс голосования организован в соответствии с требованиями закона. В целом, атмосфера очень хорошая – в некоторых местах играет музыка, звучат песни. Все это создает ощущение, что сегодняшний день особенный и очень важный. Это значимый день для Казахстана", – сказала Наталья Бударина.

Она также отметила особую атмосферу на избирательных участках. По словам наблюдателя, на некоторых из них звучит музыка и ощущается праздничное настроение.

"Хочу отдельно отметить, что многие люди приходят на участки целыми семьями, даже с маленькими детьми. Я считаю, что это очень правильная тенденция. Участие всей семьи в таких важных общественно-политических событиях – хороший пример для будущего поколения", – подчеркнула Наталья Бударина.

Кроме того, она обратила внимание на большое количество наблюдателей на участках.

"Еще один важный момент – на каждом участке работает много наблюдателей, в том числе международных. Их присутствие на сегодняшнем событии является показателем открытости и прозрачности процесса", – добавила Наталья Бударина.

Фото: РСК Астаны

Все новости по референдуму-2026 можете прочитать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: