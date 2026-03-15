Общество

Сколько казахстанцев проголосовали на референдуме: данные на 10:00

Фото: Zakon.kz
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 15 марта 2026 года озвучили количество проголосовавших на референдуме казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Данные актуальны на 10:00 по времени Астаны.

Как озвучила член ЦИК Ляззат Суйиндик, бюллетени получили 2 393 844 гражданина РК, что составляет 19,21% от общего числа граждан, включенных в списки.

По регионам:

  • Область Абай – 17,98%;
  • Акмолинская область – 19,82%;
  • Актюбинская область – 21,80%;
  • Алматинская область – 18,10%;
  • Атырауская область – 19,44%;
  • Западно-Казахстанская область – 18,8%;
  • Жамбылская область – 18,49%;
  • Область Жетысу – 21,01%;
  • Карагандинская область – 26,64%;
  • Костанайская область – 19,24%;
  • Кызылординская область – 24,02%;
  • Мангистауская область – 18,53%;
  • Павлодарская область – 16,36%;
  • Северо-Казахстанская область – 18,72%;
  • Туркестанская область – 21,21%;
  • Область Улытау – 20,31%;
  • Восточно-Казахстанская область – 20,64%;
  • Астана – 20,68%;
  • Алматы – 9,54%;
  • Шымкент – 21,36%.

Следующая информация о явке на избирательные участки будет представлена в 12:00.

15 марта 2026 года в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе. В ЦИК сообщили о количестве открытых в стране участках.

Ранее в Министерстве культуры и информации рассказали о выявленных нарушениях при агитации к референдуму.

Также в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.

Азамат Сыздыкбаев
