Сколько казахстанцев проголосовали на референдуме: данные на 10:00
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 15 марта 2026 года озвучили количество проголосовавших на референдуме казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.
Данные актуальны на 10:00 по времени Астаны.
Как озвучила член ЦИК Ляззат Суйиндик, бюллетени получили 2 393 844 гражданина РК, что составляет 19,21% от общего числа граждан, включенных в списки.
По регионам:
- Область Абай – 17,98%;
- Акмолинская область – 19,82%;
- Актюбинская область – 21,80%;
- Алматинская область – 18,10%;
- Атырауская область – 19,44%;
- Западно-Казахстанская область – 18,8%;
- Жамбылская область – 18,49%;
- Область Жетысу – 21,01%;
- Карагандинская область – 26,64%;
- Костанайская область – 19,24%;
- Кызылординская область – 24,02%;
- Мангистауская область – 18,53%;
- Павлодарская область – 16,36%;
- Северо-Казахстанская область – 18,72%;
- Туркестанская область – 21,21%;
- Область Улытау – 20,31%;
- Восточно-Казахстанская область – 20,64%;
- Астана – 20,68%;
- Алматы – 9,54%;
- Шымкент – 21,36%.
Следующая информация о явке на избирательные участки будет представлена в 12:00.
15 марта 2026 года в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе. В ЦИК сообщили о количестве открытых в стране участках.
Ранее в Министерстве культуры и информации рассказали о выявленных нарушениях при агитации к референдуму.
Также в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.
