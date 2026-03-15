Сколько казахстанцев проголосовали на референдуме: данные на 10:00

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 15 марта 2026 года озвучили количество проголосовавших на референдуме казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Данные актуальны на 10:00 по времени Астаны.

Как озвучила член ЦИК Ляззат Суйиндик, бюллетени получили 2 393 844 гражданина РК, что составляет 19,21% от общего числа граждан, включенных в списки.

По регионам:

Область Абай – 17,98%;

Акмолинская область – 19,82%;

Актюбинская область – 21,80%;

Алматинская область – 18,10%;

Атырауская область – 19,44%;

Западно-Казахстанская область – 18,8%;

Жамбылская область – 18,49%;

Область Жетысу – 21,01%;

Карагандинская область – 26,64%;

Костанайская область – 19,24%;

Кызылординская область – 24,02%;

Мангистауская область – 18,53%;

Павлодарская область – 16,36%;

Северо-Казахстанская область – 18,72%;

Туркестанская область – 21,21%;

Область Улытау – 20,31%;

Восточно-Казахстанская область – 20,64%;

Астана – 20,68%;

Алматы – 9,54%;

Шымкент – 21,36%.

Следующая информация о явке на избирательные участки будет представлена в 12:00.

15 марта 2026 года в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе.

