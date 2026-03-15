Политика

Глава ЦИК Таджикистана оценил организацию референдума в Казахстане

председатель ЦИК Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 12:51 Фото: РСК Астаны
В республиканском референдуме, проходящем в Казахстане 15 марта 2026 года, принимают участие и международные наблюдатели. Среди них – председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Бахтиёр Худоёрзода, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что прибыл в Казахстан в составе миссии СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Межпарламентской ассамблеи и Организации Договора о коллективной безопасности.

"По приглашению Центральной избирательной комиссии Казахстана мы прибыли для наблюдения за подготовкой и проведением референдума. Во время пребывания в Астане мы ознакомились с подготовительными работами к референдуму, а также сегодня непосредственно наблюдали за процессом голосования", – сказал Бахтиёр Худоёрзода.

По мнению наблюдателя, для организации референдума была проведена масштабная и всесторонняя подготовительная работа. Члены участковых и территориальных комиссий прошли специальную подготовку по всем этапам проведения референдума.

"Это свидетельствует о том, что Центральная избирательная комиссия Казахстана организовала политическую кампанию на высоком уровне. Граждане, имеющие право голоса, свободно и по собственной воле приходят на участки и голосуют. Это является доказательством того, что при проведении референдума соблюдаются принципы свободного выбора граждан и открытости", – отметил Бахтиёр Худоёрзода.

В завершение он пожелал народу Казахстана мира, единства и устойчивого развития.

Материал по теме

Референдум в Казахстане проходит открыто и на высоком уровне – секретарь ЦИК РФ

Все новости по референдуму-2026 можете прочитать по ссылке.

Динара Халдарова
