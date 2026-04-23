#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Политика

Токаев встретился с генсеком ОБСЕ: важные заявления о реформах и будущем Казахстана

генсек ОБСЕ, Токаев, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 14:01 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 апреля 2026 года, принял генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Токаев поблагодарил генсекретаря за активное участие в работе Регионального экологического саммита, подчеркнув, что данная платформа нацелена на поиски совместных путей решения общих экологических проблем Центральной Азии и сопредельных регионов.

В ходе встречи собеседники высказали заинтересованность в развитии взаимодействия в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, рационального использования водных ресурсов и расширения экономической взаимосвязанности.

Также глава государства подтвердил, что Казахстан привержен укреплению сотрудничества во всех трех измерениях ОБСЕ. Было отмечено, что партнерство строится на принципах, закрепленных в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.

Далее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетность прав человека, демократии и верховенства закона в национальной повестке.

По его словам, наша страна реализует масштабную программу политической и институциональной модернизации, направленную на построение Справедливого Казахстана.

Отмечено, что проведенный референдум и принятие обновленной Конституции ознаменовали важный этап в трансформации политической системы страны. Реализуемые реформы нацелены на укрепление верховенства закона, повышение подотчетности властных институтов и формирование устойчивой модели государственного управления.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Феридун Синирлиоглу поблагодарил президента за приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите и высоко оценил лидерство Казахстана в продвижении климатической и экологической повестки в Центральной Азии и за ее пределами. Кроме того, генеральный секретарь напомнил о ключевой роли Казахстана в деятельности Организации.

Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Ранее Токаев провел встречу с группой высоких представителей Организации Объединенных Наций (ООН). Также президент успел провести встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Известно, что в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана со Всемирной организацией здравоохранения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: