Политика

Токаев провел важную встречу с группой высоких представителей ООН в Астане

Токаев, представители ООН, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 13:02 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 апреля 2026 года, провел встречу с группой высоких представителей Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент отметил, что визит столь представительной делегации предоставляет хорошую возможность обсудить роль ООН в решении экологических проблем Центральной Азии и за ее пределами.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Организации в подготовку Регионального экологического саммита и формирование его повестки.

Как подчеркнул глава государства, в условиях нарастающей геополитической нестабильности особую актуальность приобретает скоординированность действий в ответ на текущие вызовы, включая изменение климата, ухудшение окружающей среды и дефицит водных ресурсов.

"Вы знаете, что Казахстан является убежденным сторонником эффективной многосторонней дипломатии. Мы встречаемся с вами в период растущей неопределенности и непредсказуемости, когда геополитическая напряженность нарастает, а логика силы все чаще берет верх над нормами международного права. Вчера я говорил обо всех этих очень сложных вопросах, которые нам предстоит решать как единому международному сообществу в рамках Организации Объединенных Наций и за ее пределами", – отметил президент.

Глава государства также подчеркнул незаменимую роль ООН как универсальной международной платформы, способной консолидировать усилия государств в решении глобальных проблем. В этом контексте он вновь заявил о поддержке программы Генерального секретаря UN80, направленной на повышение эффективности и авторитета Организации.

Далее Касым-Жомарт Токаев проинформировал членов делегации ООН о проводимых в Казахстане масштабных реформах, направленных на построение справедливого и устойчивого государства. Представители ООН дали высокую оценку уровню организации Регионального экологического саммита, а также выступлению президента Казахстана на его пленарном заседании.

Было отмечено, что озвученные Касым-Жомартом Токаевым посылы придали дискуссии содержательный и конструктивный характер, а также подтвердили актуальность продвигаемых Казахстаном инициатив.

Участники встречи также проинформировали главу государства о текущей деятельности своих организаций и реализуемых проектах по таким направлениям, как устойчивое развитие, климатическая повестка, водная безопасность, снижение риска бедствий и продовольственная устойчивость.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализации глобальных инициатив Казахстана.

Глава государства подтвердил приверженность идее создания Международной водной организации под эгидой ООН, а также отметил значимость Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы как ключевой площадки регионального взаимодействия.

В завершение президент подтвердил готовность нашей страны к дальнейшему укреплению сотрудничества с системой ООН в интересах устойчивого развития, стабильности и общего процветания.

Фото: akorda.kz

Ранее Токаев провел встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Известно, что в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана со Всемирной организацией здравоохранения.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
