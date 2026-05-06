Политика

Касым-Жомарт Токаев выступил с поздравлением к 7 и 9 Мая

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 12:55 Фото: akorda.kz
На церемонии вручения государственных наград и воинских званий президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил офицеров и солдат, а также участников с Днем защитника Отечества и Днем Победы, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, оба праздника близки по своему смыслу и содержанию, напоминая нам о преемственности доблестных традиций страны.

"Мы не только чествуем защитников, охраняющих покой наших соотечественников, но и отдаем дань глубокого уважения героям, павшим за Родину в годы кровопролитной войны. Казахи – храбрый народ, силой оружия и духа отстоявший родные рубежи. В час суровых испытаний, когда решалось будущее страны, наши доблестные предки проявляли беспримерное единство и давали достойный отпор захватчикам. Отцы и деды как зеницу ока берегли бескрайние степные просторы и передали это бесценное наследие потомкам. Быть верным их заветам – наш священный долг. Весь народ Казахстана хорошо это понимает. Референдум по конституционной реформе, состоявшийся в марте, служит ярким тому подтверждением. Исторический выбор, который был сделан в ходе важнейшей политической кампании, был продиктован, прежде всего, чувством высокой ответственности перед подрастающим поколением. Сплотившись вокруг общих идеалов, мы отдали свои голоса за новую Конституцию. Народное волеизъявление стало поистине судьбоносным, определяющим для будущего страны".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что Конституция – это надежная гарантия нашей государственности и суверенитета.

"В ней отражены интересы, цели и уникальные ценности народа. Новый Основной закон утверждает в качестве основополагающих принципов защиту Суверенитета и Независимости, соблюдение прав и свобод граждан, а также повышение благосостояния народа и укрепление общенационального единства. Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено как стратегическое направление деятельности государства. Таким образом, мы встали на путь построения Справедливого, Сильного и Передового государства, в котором главенствует принцип "Закон и Порядок", а всем гражданам предоставлены равные возможности. В основе нашего курса лежат амбициозные цели и четкие ориентиры. Только сохранив единство и благополучие, мы сможем достичь поставленных задач", – заявил Касым-Жомарт Токаев 6 мая 2026 года.

Президент убежден, что страна может в полной мере полагаться на мощь Вооруженных сил.

"Сегодня доблестная армия Казахстана достойно продолжает героический путь наших предков. Наши отважные бойцы – это надежный щит нашей священной Независимости. Они зорко стоят на страже мира и территориальной целостности государства. Правоохранительные органы обеспечивают верховенство закона, общественный порядок и национальную безопасность. Сотрудники служб спасения неустанно работают ради спокойствия граждан, невзирая на любые риски. Наши воины эффективно решают самые сложные задачи, внося значительный вклад в дело укрепления глобальной стабильности. Казахстан – единственная страна в Содружестве Независимых Государств, имеющая мандат Организации Объединенных Наций на осуществление самостоятельных миротворческих миссий. Это свидетельствует о высоком авторитете Вооруженных сил Казахстана на международной арене", – считает глава государства.

Также Токаев напомнил о блестящих результатах, которые демонстрируют казахстанские военнослужащие на мировых соревнованиях среди подразделений специального назначения и силовых структур.

"В этом году в масштабных международных состязаниях в Дубае приняли участие пять команд из нашей страны. Сборные Казахстана поднялись на первое и второе места на пьедестале почета. Весь мир был впечатлен мастерством команды "Томирис", одержавшей уверенную победу среди женщин. Очевидно, что все это – плод упорного труда наших воинов, отличающихся сильным духом, неисчерпаемой энергией и верностью присяге. Государство всегда будет поддерживать таких доблестных бойцов. И это наша первостепенная задача в интересах страны и будущего нации", – сказал он.

Кроме того, на церемонии Токаев высказался о необходимости наращивать оборонный потенциал страны.

