Токаев наградил казахстанцев государственными наградами
Так, как отмечено в Telegram-канале Акорды 5 мая 2025 года, указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены:
орденом "Барыс" I степени:
- Нурдаулетов Гизат Дауренбекович – Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан.
орденом "Даңқ" I степени:
- Кожаев Марат Шадетханович – депутат Сената Парламента.
орденом "Даңқ" II степени:
- Алтынбаев Али Сапаргалиевич – первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности.
- Балтабеков Ансаган Скендерович – заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан.
- Жусупов Сакен Саутбайулы – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.
- Койгелдиев Галымжан Мамбетович – заместитель генерального прокурора.
орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова:
- Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы – председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
- Хусаинов Олжас Сагындыкулы – начальник Департамента Министерства обороны.
- Цой Олег Владимирович – начальник Департамента Министерства внутренних дел.
орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы:
- Элиманов Жанат Калдыбекович – председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
- Акылов Еркын Бекетович – начальник департамента Комитета национальной безопасности.
- Әмірхан Талғат Әмірханұлы – начальник отряда военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны.
- Балгалиев Сабыргали Базаргалиевич – заместитель руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
- Молдабаев Кайрат Бекзатович – заместитель начальника управления Президентского полка "Айбын" Сил особого назначения Службы государственной охраны.
- Мустафин Айбек Мамытбекович – следователь по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы.
- Финансов Максим Николаевич – руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
- Шабер Виталий Николаевич – начальник департамента Генеральной прокуратуры.
орденом "Құрмет":
- Камалов Алпамыс Амиргалиевич – генеральный директор АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям.
- Карипова Айнагуль Тукеновна – заместитель руководителя службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
медалью "Ерлігі үшін":
- Ескалиев Ержан Кенесович – командир отделения специализированной пожарной части №1 Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
- Жұманбек Зарина Қайратқызы – старший научный сотрудник Академии управления Министерства внутренних дел.
- Казиханов Дамир Дуйсенбаевич – командир взвода Департамента полиции Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел.
- Тащанов Асет Камажанович – командир отделения пожарной части №5 Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"
- Алхамов Абылайхан Ерталапулы – старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности.
- Бақыт Шыңғыс Жақсылықұлы – командир танка войсковой части 25744 Министерства обороны.
- Кангозина Ольга Сергеевна – оперуполномоченный Департамента полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел.
- Мейрбаев Руслан Серикович – фельдшер войсковой части 28738 Министерства обороны.
- Токанов Бекзат Шамшиденович – начальник отдела Службы охраны президента Республики Казахстан Службы государственной охраны.
- Туленгитов Мирлан Айтказинович – заместитель начальника управления Службы государственной охраны.
- Умаргалиев Даурен Батыргалиевич – первый заместитель прокурора Западно-Казахстанской области.
медалью "Ерлігі үшін":
- Ескалиев Ержан Кенесович – командир отделения специализированной пожарной части №1 Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
- Жұманбек Зарина Қайратқызы – старший научный сотрудник Академии управления Министерства внутренних дел.
- Казиханов Дамир Дуйсенбаевич – командир взвода Департамента полиции Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел.
- Тащанов Асет Камажанович – командир отделения пожарной части №5 Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Также Токаев поручил присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" Байкадамовой Алуа Бахитжановне – временно исполняющему должность заместителя начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан – начальника музея "Боевой славы".
На торжественном собрании Токаев также назвал отличительную черту казахского народа.