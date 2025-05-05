Токаев наградил казахстанцев государственными наградами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, а также вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечено в Telegram-канале Акорды 5 мая 2025 года, указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены:

орденом "Барыс" I степени:

Нурдаулетов Гизат Дауренбекович – Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан.

орденом "Даңқ" I степени:

Кожаев Марат Шадетханович – депутат Сената Парламента.

орденом "Даңқ" II степени:

Алтынбаев Али Сапаргалиевич – первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности. Балтабеков Ансаган Скендерович – заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан. Жусупов Сакен Саутбайулы – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан. Койгелдиев Галымжан Мамбетович – заместитель генерального прокурора.

орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова:

Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы – председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Хусаинов Олжас Сагындыкулы – начальник Департамента Министерства обороны. Цой Олег Владимирович – начальник Департамента Министерства внутренних дел.

орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы:

Элиманов Жанат Калдыбекович – председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Акылов Еркын Бекетович – начальник департамента Комитета национальной безопасности. Әмірхан Талғат Әмірханұлы – начальник отряда военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны. Балгалиев Сабыргали Базаргалиевич – заместитель руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Молдабаев Кайрат Бекзатович – заместитель начальника управления Президентского полка "Айбын" Сил особого назначения Службы государственной охраны. Мустафин Айбек Мамытбекович – следователь по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы. Финансов Максим Николаевич – руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Шабер Виталий Николаевич – начальник департамента Генеральной прокуратуры.

орденом "Құрмет":

Камалов Алпамыс Амиргалиевич – генеральный директор АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям. Карипова Айнагуль Тукеновна – заместитель руководителя службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

медалью "Ерлігі үшін":

Ескалиев Ержан Кенесович – командир отделения специализированной пожарной части №1 Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям. Жұманбек Зарина Қайратқызы – старший научный сотрудник Академии управления Министерства внутренних дел. Казиханов Дамир Дуйсенбаевич – командир взвода Департамента полиции Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел. Тащанов Асет Камажанович – командир отделения пожарной части №5 Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"

Алхамов Абылайхан Ерталапулы – старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности. Бақыт Шыңғыс Жақсылықұлы – командир танка войсковой части 25744 Министерства обороны. Кангозина Ольга Сергеевна – оперуполномоченный Департамента полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел. Мейрбаев Руслан Серикович – фельдшер войсковой части 28738 Министерства обороны. Токанов Бекзат Шамшиденович – начальник отдела Службы охраны президента Республики Казахстан Службы государственной охраны. Туленгитов Мирлан Айтказинович – заместитель начальника управления Службы государственной охраны. Умаргалиев Даурен Батыргалиевич – первый заместитель прокурора Западно-Казахстанской области.

медалью "Ерлігі үшін":

Ескалиев Ержан Кенесович – командир отделения специализированной пожарной части №1 Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям. Жұманбек Зарина Қайратқызы – старший научный сотрудник Академии управления Министерства внутренних дел. Казиханов Дамир Дуйсенбаевич – командир взвода Департамента полиции Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел. Тащанов Асет Камажанович – командир отделения пожарной части №5 Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Также Токаев поручил присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" Байкадамовой Алуа Бахитжановне – временно исполняющему должность заместителя начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан – начальника музея "Боевой славы".

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На торжественном собрании Токаев также назвал отличительную черту казахского народа.